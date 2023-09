Interjero dizainerė: į ką atkreipti dėmesį atnaujinant mokinio kambarį?

Svarbiausi – stalas ir kėdė

Matyt, kiekvieno mokinio kambaryje rasime kėdę ir stalą, skirtą mokymosi procesui. Tėvams derėtų prisiminti, kad šie baldai turėtų būti būtent tokie, kokių nori vaikas, nes tai neabejotinai skatins jį dirbti ir mokytis. Šiandien galima rasti įvairaus dizaino, nuo labai paprastų iki neįprastų stalų ir kėdžių, tačiau svarbiausia, kad jie būtų ergonomiški. Jei iki šiol vaikas mokėsi prie kavos staliuko ar ant sofos, šį įprotį reikėtų keisti.

Stalo ir kėdės dydis turėtų atitikti vaiko ūgį, kad būtų skatinama taisyklinga ir patogi sėdėjimo poza – sėdint nugaros ir klubų kampas turėtų būti 90 laipsnių. Baldai turi būti saugūs, jų konstrukcijos – stabilios.

Paprastai kokybiški stalai ir kėdės gaminami iš saugių medžiagų, kad būtų išvengta atsitiktinių traumų. Įsitikinkite, kad baldai neturi aštrių briaunų, kad vaikas, atsitrenkęs į stalą ar kėdę, nesusižalotų.

Vis labiau populiarėjant natūralioms ir tvarioms medžiagoms, jomis gali būti paremtas ir vaikų kambario įrengimas. Kartu stalas turi būti funkcionalus – ant jo turi būti galima laikyti knygas ir kitus reikmenis.

Vietos kuprinei, knygoms ir kompiuteriui

Organizavimo sistemos vaiko kambaryje neabejotinai yra pageidautinas dalykas, tačiau masyvi sekcija – tikrai ne išeitis. Tiems, kurie tokių vis dar turi savo namuose, tikriausiai būtų laikas jas pakeisti. Kartais sekcijos susideda iš kelių dalių, o vienas iš būdų pagerinti bendrą kambario išdėstymą – atsikratyti bent vienos dalies. Ne tik atsikratyti, bet ir leisti pasireikšti kūrybiškumui, pavyzdžiui, ją pertvarkyti.

Gera sekcijų alternatyva yra sieninės lentynos, kuriose patogu laikyti knygas, žaidimus, žaislus ir kitus daiktus. Jei nenorite apsunkinti sienos, galite rinktis įvairias dėžes, kurias galima paslėpti, pavyzdžiui, po lova.

Lova, kuri tarnaus kelerius metus

Geras miegas yra ypač svarbus, kad vaikas pailsėtų ir galėtų susikaupti mokymuisi. Taigi lova yra dar vienas svarbus mokinio kambario baldas, kuriam reikėtų skirti ypatingą dėmesį.

Vaikai greitai auga, todėl geriau rinktis jau didesnę lovą, kurią jie galės naudoti ne vienerius metus. Kai kurias lovas galima pritaikyti – nuo vaikiškos iki paauglių lovos. Moksleivio lova taip pat gali turėti papildomų funkcijų, pavyzdžiui, rašomąjį stalą, lentynas ar daiktadėžes po lova. Tokia lova bus tinkama ir mokymuisi, ir pramogoms.

Tėvams nusprendus pirkti vaikui lovą keleriems metams, vienas iš svarbiausių niuansų yra jos medžiaga – rinkitės patvarias ir aukštos kokybės medžiagas. Išrinkę paprastą lovą, ją galėsite pritaikyti prie skirtingų kambario dizainų, vaikui augant ir keičiantis jo poreikiams.

Šiandien gana populiarios modulinės lovų sistemos arba dviejų lygių lovos. Prie jų pagal poreikį galima pridėti arba pašalinti įvairius elementus. Taip laikui bėgant galėsite koreguoti lovos dizainą ir funkcijas. Dar vienas svarbus dalykas, kurio reikia nepamiršti keičiant lovą – svarbu parinkti kokybišką čiužinį.

Nuo chaoso iki estetikos

Vaikų kambaryje gali būti įvairių baldų, kurie padės sukurti patogią, saugią ir funkcionalią aplinką, tačiau baldų negali būti per daug. Žinoma, lova yra pagrindinis vaikų kambario baldas, be jos neapsieisite. Kaip ir be spintos, skirtos vaiko drabužiams ir asmeniniams daiktams.

Idealu, jei kambaryje yra poilsio ar žaidimų kampelis – tai padės skatinti mokymosi procesą ir kūrybiškumą. Į kambarį taip pat galite įtraukti ryškių ir įdomių dekoratyvinių elementų, pavyzdžiui, plakatų, paveikslų ar veidrodį. Taip erdvė taps asmeniškesnė ir patrauklesnė.

Kambaryje negali būti sunkių ir nestabilių baldų. Dažname vaikų kambaryje, kuris senokai neregėjo remonto, galima rasti senamadiškų baldų, sudėtingų ar trikdančių dizaino elementų. Maža to, jei balduose nepakanka vietos vaiko daiktams, kambaryje įsivyraus netvarka.

Apšvietimas – tarp svarbiausių elementų

Apšvietimas vaikų kambaryje yra svarbus elementas, turintis įtakos vaiko komfortui ir sveikatai. Taip pat svarbus natūralus apšvietimas dienos metu. Puiku, jei kambaryje yra dideli langai, pro kuriuos patenka daug šviesos. Kambarys turi būti aprūpintas ir pakankamu apšvietimu prie stalo, prie kurio vaikas ruošia namų darbus.

Apšvietimas turėtų būti ryškus ir subalansuotas. Per daug atvirų lempų reikėtų vengti, kad nekiltų nudegimų pavojus. Reikėtų nepamiršti, kad apšvietimo pasirinkimas yra labai individualus – šiandien lempomis galima pabrėžti ne tik vaiko poreikius, bet ir pomėgius.

Kokių spalvų vengti?

Rinkdamiesi vaikų kambario spalvas nepamirškite, kad jos gali turėti įtakos ir vaiko nuotaikai, ir bendrai kambario atmosferai. Pernelyg ryškios ar agresyvios spalvos gali sukelti intensyvų vizualinį poveikį, kuris gali trukdyti nuotaikai, mokymuisi ir miegui. Reikėtų vengti ryškiai raudonos, geltonos ar oranžinės spalvos atspalvių.

Geriausia rinktis šviesias ir raminančias spalvas. Pavyzdžiui, šviesiai mėlyna, žalia, rožinė ar pilka gali padėti sukurti ramią ir jaukią aplinką vaikų kambaryje. Kiekviena spalva turi savo psichologinį poveikį, todėl kambario sienų spalvą būtinai reikėtų parinkti kartu su vaiku. Tuomet spalva jam sukels teigiamų emocijų, o kambaryje atsispindės vaiko asmenybė.

Svarbu nepamiršti ir priminti vaikui, kad savo kambariu būtina rūpintis ir palaikyti tvarką. Daiktai neturėtų mėtytis po kambarį, tad vaikus svarbu išmokyti tvarkymosi rutinos.