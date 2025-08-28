Didžiausios klaidos renkantis plyteles namams: ką būtina žinoti dar prieš perkant

Neįvertinamas patalpos specifikos poveikis plytelėms
Viena dažniausių klaidų – neatsižvelgti į tai, kur plytelės bus klojamos. Vonios kambaryje reikalingas visiškai kitoks sprendimas nei prieškambaryje ar terasoje. Pavyzdžiui, prieškambario grindys kasdien susiduria su purvu, drėgme ir batų kulnais, o vonioje plyteles veikia vanduo bei temperatūros svyravimai. Jeigu tokioms erdvėms pasirenkamos per minkštos ar slidžios plytelės, labai greitai atsiranda įbrėžimų, dėmių ar net pažeidimų. Todėl specialistai pataria atidžiai įvertinti patalpos sąlygas ir rinktis tik tokias dangas, kurios yra atsparios konkrečiai aplinkai. Būtent dėl to itin praktiškas sprendimas yra akmens masės plytelės – jos nebijo drėgmės, šalčio, mechaninio poveikio ir puikiai tinka tiek vidaus, tiek lauko erdvėms.
Pasirenkama tik pagal dizainą, o ne pagal technines savybes
Kita dažna klaida – rinktis plyteles vien tik pagal dizainą. Gražus raštas ar spalva traukia akį, tačiau tai negarantuoja patogaus naudojimo. Renkantis reikėtų atkreipti dėmesį į plytelių atsparumo klasę: virtuvei ar prieškambariui būtina aukštesnė, nes šiose zonose apkrova ypač didelė. Ne mažiau svarbus paviršiaus tipas – per slidžios plytelės vonios kambaryje gali tapti traumų priežastimi, o šiurkštesnis paviršius terasoje užtikrina saugumą lietingomis dienomis. Taip pat verta įvertinti ir plytelių storį: storesnės paprastai tarnauja ilgiau. Akmens masės plytelės šiuo atžvilgiu yra universaliausios – jos gaminamos taip, kad derintų estetiką su patvarumu, todėl interjeras atrodo stilingas, bet kartu išlieka praktiškas.
Netinkamai apskaičiuojamas kiekis
Neretai pirkėjai suklysta skaičiuodami reikalingą plytelių kiekį. Atrodo, kad užtenka paprastai padalyti bendrą kvadratūrą iš vienos plytelės matmenų, tačiau realybėje dažnai prireikia papildomo kiekio dėl pjovimo, broko ar vėliau atsiradusių pažeidimų. Be to, skirtingos partijos gali skirtis atspalviais, tad papildomai užsakius po kelių savaičių, plytelės gali nebeatitikti spalvos. Todėl specialistai pataria įsigyti bent 5–10 procentų daugiau, nei iš tikrųjų reikia – tai nedidelė investicija, kuri padeda išvengti didelių problemų. Kita klaida – netikslūs matavimai, kai skubant pamirštama įtraukti nišas, kolonų ar kitų nelygumų plotą. Tinkamai apskaičiavus kiekį iš karto, plytelės bus paklotos sklandžiai ir be papildomų rūpesčių.
Nepaisoma priežiūros ir ilgaamžiškumo faktoriaus
Dar viena klaida – į plyteles žiūrėti tik kaip į greitą estetinį sprendimą. Neretai pirkėjai galvoja apie tai, kaip jos atrodys šiandien, bet neįvertina, kaip tarnaus po kelerių metų. Taip pasirenkama danga, kuri greitai susidėvi, reikalauja daug priežiūros ir praranda pradinį grožį. Čia akmens masės plytelės turi ryškų pranašumą: jos yra itin atsparios dėmėms, nesugeria drėgmės ir labai paprastai valosi. Net ir intensyviai naudojamos jos ilgai išlaiko estetinę išvaizdą, todėl tampa ilgalaike investicija. Įvertinus ne tik pradinį įspūdį, bet ir priežiūros paprastumą, galima išvengti nusivylimų ir užtikrinti, kad pasirinktos plytelės džiugins daugelį metų.
Rudens metas – palankiausias renovacijoms
Ruduo – vienas tinkamiausių laikotarpių vidaus darbams. Lauke dar nėra labai šalta, bet ir karštis netrukdo dirbti, o daugelis gyventojų nori spėti atsinaujinti namus prieš šventes. Ekspertai rekomenduoja plytelių pirkinius planuoti iš anksto, pasitarti su specialistais ir įvertinti ne tik dizainą, bet ir techninius parametrus. Tokiu būdu išvengsite klaidų, kurios dažnai išryškėja tik po metų ar dvejų.
