„D. Trumpo auksas“: Ovaliajame kabinete jis primena pigias dekoracijas iš prekybos tinklo

Balandžio mėnesį „Wall Street Journal“ pranešė, kad Trumpas pasamdė savo aukso meistrą, kad Ovaliniame kabinete būtų įrengtos specialiai pagamintos aukso apdailos detalės, įskaitant auksuotus raižinius ant židinio atbrailos ir lipdinį, kuris apjuosia garsiausią kabinetą pasaulyje.
Tačiau ironija tame, kad kai kurie žmonės mano, jog šiuos akcentus galima įsigyti populiariame namų dekoravimo parduotuvių tinkle „Home Depot“. Gegužės mėnesį „Inside Edition“ pažymėjo, kad kai kurie socialinių tinklų vartotojai pastebėjo panašumą tarp D. Trumpo puošmenų ir „Ekena Millwork“ pagamintų poliuretano aplikacijų, kurios „Home Depot“ parduotuvėje kainuoja apie 60 JAV dolerių.
Savo pirminėje versijoje aplikacija yra balta – o tai leidžia manyti, kad buvo pridėta aukso spalvos dažų ar folijos.
Tačiau D. Trumpas pridėjo ir dar daugiau aukso akcentų, nei jau buvo matyta iki šiol. Šią savaitę „Fox News“ paskelbė straipsnį, kuriame aprašė „paauksuotą pertvarkymą“ ir pažymėjo, kad Baltųjų rūmų atstovas spaudai sakė, jog interjeras „yra aukščiausios kokybės“.
Tačiau vėlgi, kai kurios naujesnės detalės atrodo atitinkančios kitą „Ekena Millwork“ pagamintą puošmeną, kuris „Home Depot“ kainuoja apie 30 JAV dolerių.
Iš tiesų, neseniai padarytoje nuotraukoje, kurioje matoma kita biuro siena, galima įžvelgti tai, kas atrodo kaip šių dviejų elementų derinys:
Kai „BuzzFeed“ kreipėsi į „Ekena Millwork“ dėl komentarų, bendrovė atsakė, kad „bendradarbiauja su keliomis Vašingtono dizaino kompanijomis, kurios dirbo su Baltaisiais rūmais“, ir mano, kad tai gali būti bendrovės apdailos elementai.
Įmonė taip pat pasiūlė versiją, kad kitas motyvas, matomas kambaryje, galėtų būti jų „Endurathane Abigail Onlay“, kartu su kita gėle. Šio dirbinio kaina yra apie 25 JAV doleriai.
JAV Baltieji rūmai į „BuzzFeed“ prašymą pateikti komentarą iki šiol neatsakė.
InterjerasAuksasBaltieji Rūmai
Rodyti daugiau žymių