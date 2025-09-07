Taip įsirengti namus gali visi lietuviai: paprasta ir pigu

Kai erdvė maža, o funkcijų daug – gelbėja aiškus planas su atskiromis zonomis skirtingoms veikloms. Nebūtina turėti fizinių pertvarų – kartais užtenka baldų išdėstymo, kilimo ar stalinių lempų, kad miegas, mokslai ir laisvalaikis turėtų savo ribas.
„Kai vienas kambarys turi atlikti kelias užduotis, labai svarbu susiplanuoti, kur kas vyksta – net jeigu tai tik simboliniai skirstymai. Jaunuolis turi turėti tris pagrindines zonas: mokymosi erdvę, miego zoną, daiktų laikymo vietą. Jei viskas suplakama į vieną, nei patogumo, nei jaukumo nebelieka“, – sako dizainerė.
Ką daryti, kad kambarys atrodytų erdvesnis
Kai kambarys nedidelis, svarbu ne tik, ką į jį sutalpinsi, bet ir kaip visa tai atrodys. Dizainerė dalijasi keliais paprastais triukais, kurie padeda vizualiai „praplėsti“ erdvę, net jei erdvės kvadratų skaičius nekinta.
Pirmas patarimas – tiesiog mažiau daiktų ir baldų, kad erdvėje būtų kuo daugiau šviesos ir laisvos vietos ant grindų. Dizainerė siūlo vengti sunkių, tamsių, masyvių baldų, o rinktis lengvesnius, kompaktiškesnius variantus.
„Antra – pilnai išnaudoti vertikalias erdves ir neužkrauti horizontalių. Pavyzdžiui, spintas siūlyčiau rinktis iki lubų – tai leidžia maksimaliai išnaudoti aukštį, o tvarkingai uždaromos durys, ypač stumdomos, nepalieka nereikalingų tarpų. Baldai su ratukais taip pat leidžia greitai keisti erdvės paskirtį – pavyzdžiui, vieną dieną minkštas pufas skiriamas kino zonai, kitą – papildomai darbo vietai“, – pataria V. Ruzgailienė.
Trečia – veidrodžiai. Jie ne tik atspindi šviesą, bet ir vizualiai plečia erdvę, ypač jei yra dideli, montuojami ant spintų durų arba kabinami šalia langų. Tai vienas lengviausių būdų sukurti šviesesnio, didesnio kambario įspūdį.
Vienas baldas – kelios funkcijos
Erdvę išnaudoti maksimaliai padeda ne tik planavimas, bet ir baldų pasirinkimas. Vienas daiktas, galintis atlikti kelias funkcijas – išsigelbėjimas mažame kambaryje. Sofa, kuri naktį tampa lova, rašomasis stalas su lentynomis virš jo, spinta, kurioje tilps ne tik rūbai, bet ir lagaminas, lygintuvas ar sportinis krepšys – visi šie sprendimai ne tik taupo vietą, bet ir leidžia išlaikyti estetinį vientisumą.
„Mūsų populiariausi baldai – sofos-lovos. Jas renkasi tiek jauni žmonės, tiek šeimos vaikų kambariams. Taip pat dažnai pasirenkamos atverčiamos sieninės lovos – nors jos kiek brangesnės, bet labai patogios, nes dieną atlaisvina daug vietos“, – sako dizainerė.
Viena iš naujesnių tendencijų – moduliniai baldai. Jie leidžia susikomplektuoti baldą pagal savo erdvę ir poreikius, o vėliau jį papildyti papildomis dalimis. Tai ypač aktualu tiems, kurie kraustosi dažnai arba kurių gyvenimo būdas greitai keičiasi.
„Moduliniai baldai labai populiarėja – klientas gali pats susiprojektuoti, kaip jam patogu. Jei vėliau prireikia daugiau vietos – gali tiesiog pridėti papildomų dalių. Tai labai lankstus ir patogus sprendimas“, – pastebi ji.
Verta vengti ir vienkartinių sprendimų, kurių funkcionalumas ribotas – geriau investuoti į baldą, kuris tarnaus ne vienerius metus ir galės prisitaikyti prie besikeičiančio gyvenimo būdo, pataria ekspertė. Baldų salonuose galima rasti įvairių daugiafunkcių sprendimų – nuo klasikinių sofų-lovų iki modulių, kuriuos galima prisitaikyti pagal savo poreikius.
Kaip susikurti jaukią ir stilingą erdvę
Maža erdvė nebūtinai turi atrodyti nuobodžiai ar buitiškai. Priešingai – ji gali būti stilinga, vizualiai harmoninga ir jauki, jei tik laikomasi kelių dizaino principų.
Pirmas patarimas – spalvų balansas. 70–20–10 taisyklė padeda net mažame kambaryje išlaikyti vientisumą: 70 proc. spalvų gamos turėtų sutaryti neutrali bazė (baldai, sienos), 20 proc. – papildoma spalva (tekstilė, šviestuvai), 10 proc. – akcentai (pagalvėlė, plakatas, augalas).
„Daugiausia jaunų žmonių renkasi žemiškus tonus su ryškiais akcentais. Jie vengia perkrautų spalvų derinių ir dažniausiai siekia tokio skandinaviško švarumo, bet su asmeniniu prieskoniu, spalvingais akcentais“, – pasakoja interjero dizainerė.
Formos taip pat svarbios. Minkšti baldai su užapvalintais kampais, švelnių linijų spintelės, aptakūs paviršiai – visa tai kuria jaukumą net be papildomų dekoracijų. Šiuo metu ypač populiarūs baldai iš natūralių medžiagų – šviesaus medžio, švelnių, matinio paviršiaus audinių.
„Pastebime, kad jauni žmonės renkasi mažiau veliūro, daugiau natūralių tekstūrų – šilkinio tipo audinius, lino imitacijas. Daug kam estetika labai svarbi, ypač kai jos semiamasi iš Instagram‘o ar Pinterest‘o. Jaunimas nori savo erdvėje jaustis jaukiai, bet ir kad būtų gražu“, – teigia dizainerė.
Paskutinį jaukumo sluoksnį sukuria detalės – augalai, apgalvoti akcentai, sluoksniuotas apšvietimas. Pakanka vos kelių skirtingų šviesos šaltinių, kad ta pati erdvė vakare atrodytų visai kitaip nei dieną: viena lempa gali būti ryški ir kryptinga darbui, kita – šiltesnė, skirta ramiam vakarui su muzika.
Vizualiai planuoti savo erdvę šiandien tampa vis lengviau. Pasak V. Ruzgailienės, kai kurie klientai jau iš anksto susimodeliuoja savo kambarį naudodami AI ar programėles, įkelia baldų vizualizacijas ir eksperimentuoja su spalvomis: „Jauni žmonės tikrai nebijo ieškoti. Jie patys nori rinktis – derina, lygina, žiūri, kaip tai atrodytų jų erdvėje. Ir tai yra labai smagu“, – sako ji.
