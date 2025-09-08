„Mano erdvė 2025“: interjero architektūros konkursas grįžta su nauja idėja – šiemet laukia netikėtumų

Kaip ir kasmet, darbus vertins tarptautinė komisija. Šįkart prie konkurso prisijungė: Sarah Costelloe (Airija), interjero dizainerė ir studijos „Hausology Design“ įkūrėja, Rory Apap Brown (Malta), „AP Valletta“ partneris ir Maltos interjero dizaino asociacijos kūrėjų grupės narys, bei Anna Olga Chmielewska (Lenkija), interjero architektė ir kūrybinės agentūros „JAM Kolektyw“ bendraįkūrėja.
Konkurso etapai: rugsėjo 8 – spalio 6 d. – dalyvių darbų priėmimas specialiame puslapyje „Mano erdvė 2025“, spalio 7–23 d. – skaitytojai portale Lrytas galės balsuoti už jiems labiausiai patikusį interjerą.
Metų naujovė
Pirmą kartą kartu su konkursu vyks ir praktinė konferencija „Mano erdvė“, skirta visiems, kurie įsirenginėja, planuoja ar svajoja apie savo būstą. Ji vyks lapkričio 26 d., nuo 13 val., kultūrinėje erdvėje „Dūmų fabrikas“ .
Konferencijoje bus kalbama apie tai, nuo ko pradėti būsto įrengimo darbus, kaip susikalbėti su dizaineriu, kodėl sąmata visada linkusi „išsipūsti“ ir kaip suvaldyti biudžetą. Ekspertai pasidalins ir įžvalgomis apie naujausias interjero madas – kurios vertos dėmesio, o kurios tėra trumpalaikė užgaida.
„Šiemet norėjome, kad „Mano erdvė“ būtų ne tik konkursas profesionalams, bet ir pagalba žmonėms, interjero entuziastams, kurie ieško atsakymų į labai praktiškus klausimus – nuo pirmųjų žingsnių planuojant namus iki smulkių interjero detalių. Konferencija suteiks galimybę išgirsti patarimų iš pirmų lūpų ir padės išvengti klaidų, kurios dažnai pasitaiko kuriant savo būstą“, – sako viena konkurso koordinatorių, Lrytas Būsto rubrikos redaktorė Inga Junčienė.
Tą pačią dieną, lapkričio 26-ąją, Dūmų fabrike, vyks ir apdovanojimų ceremonija, kurioje bus paskelbti geriausių interjerų autoriai. Tai taps ne tik konkurso finalu, bet ir profesinės diskusijos vieta – prie apskrito stalo susės architektai, dizaineriai bei visi, besidomintys interjero kultūra.
Dalyvavimas konferencijoje nemokamas, tačiau vietų skaičius ribotas – būtina registracija.
O konkurso dalyvių darbų jau laukiame ČIA.