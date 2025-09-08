Neregėta prabanga Gedimino prospekte: interjeras už pusę milijono, o turinys – keliskart brangesnis

Erdvę įkvėpė miestai ir meilė
Juvelyrikos namų įkūrėjas Alon Ribas sako, kad Vilniaus širdyje naujai atidarytą saloną įkvėpė meilė miestams ir žmonai Kristinai. „Londonas mums – tarsi antrieji namai. Ten praleistos akimirkos įkvėpė salono rafinuotumą, o Vilnius – artimas miestas, kuriame prasidėjo mūsų meilės istorija ir kur visada laukia jaukūs šeimos namai“.
Vilniaus šilumą bei architektūrinį paveldą vertinantis A. Ribas norėjo, kad tai atsispindėtų ir naujajame salone Gedimino prospekte: „Norėjome, kad kiekvienas klientas čia jaustų ramybę, o papuošalo pasirinkimas taptų ypatingu prisiminimu. Manau, kad naujoji erdvė tai puikiai įgyvendina“, – sako jis.
Kūrybos užkulisiai
Interjerą kūrusių architekčių I. Sangus ir G. Valikonės darbų portfelyje – ne vienas išskirtinis projektas: nuo istorinio viešbučio „Pacai“ Vilniuje, „Monist“ Palangoje iki restoranų „DIA“ ar „Trinity“.
Interjero autorių teigimu, pagrindinis tikslas, kuriant sostinės centre įsikūrusių juvelyrikos namų interjerą – moderni prabanga ir išskirtiniai, pasaulinio lygio interjerams prilygstantys sprendimai. „Mus įkvėpė salono įkūrėjo Alon Ribas požiūris į juvelyriką. Jis neparduoda tiesiog papuošalų – jis kuria patirtį, istoriją, jausmą. Tai artima ir mūsų kūrybai, todėl nuo pat pradžių jutome, kad dirbame ta pačia kryptimi“, – dalijasi architektė I. Sangus.
Jai pritaria ir partnerė G. Valikonė: „Kurti juvelyrikos namų interjerą yra ypatinga užduotis, nes čia pagrindinis herojus – ne pati erdvė, o tai, kas joje eksponuojama. Reikia subtiliai atsitraukti, leisti papuošalui kalbėti, o pačiai erdvei – būti fonu, kuris sustiprina jo grožį“.
Dėl šios priežasties, naujuosiuose juvelyrikos namuose nėra standartinių klasikinio stiliaus baldų ar auksu žėrinčių sietynų. Sienoms pasirinkta šilta balta spalva, kuri neapkrauna erdvės ir ją vizualiai praplečia. „Į juvelyrikos namus atėjęs klientas neturi pavargti nuo vizualinio triukšmo, todėl kurdamos interjerą siekėme, kad aplinka būtų rami ir neblaškytų. Juk žmonės renkasi kūrinį – tam reikia susikaupimo ir vidinės tylos“, – sako architektės.
Interjere subtiliai panaudota prekės ženklo mėlyna spalva. Mėlyni akcentai atsirado pagrindiniame ekspozicijos stale, langų dekore, rankų darbo šviestuvuose, vitrinoje, už kurios įrengti susitikimų kambariai. Šviesų foną papildo natūralus medis, kristalo skaidrumo akmuo, sendintas žalvaris, iš kurio pagamintas ovalus ekspozicijų stalas.
Vienetiniai interjero sprendimai
Kiekviena juvelyrikos namų detalė kurta specialiai šiai erdvei – virš ekspozicijos stalo asimetriškai pakibęs lietuvių menininkų pagamintas stiklinis šviestuvas, lubas puošia istorinius miesto interjerus subtiliai primenantis modernus ornamentas.
Grindys išklotos natūraliu kvarcitu, mikrocementu sujungto į vientisą mozaiką. architektės pastebi, kad šios grindys – neatkartojamos, mat kiekvienam akmeniui buvo leista skilti natūraliu būdu. Ekspozicijos baldų formos derintos pagal produkciją ir koreguotos individualiai, kol galiausiai rastas balansas tarp funkcionalumo ir vizualumo.
„Juvelyrika yra detalės. Jei klientas mato, kad salone jos apgalvotos iki smulkmenų, jis supranta, kad papuošalas, kurį renkasi, buvo kurtas su tokia pačia meile ir tikslumu“, – įsitikinęs A. Ribas.
Į naujuosius juvelyrikos namus investuota apie 0,5 mln. eurų. Planuojama, kad šioje erdvėje vyks įvairūs renginiai klientams, deimantų ir perlų pristatymai, privačios sesijos vyrams, norintiems išsirinkti sužadėtuvių žiedą.
