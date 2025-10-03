Meno mugėje pristatyta 2026 metų spalva – stiprybę ir energiją spinduliuojanti „Chameleon“

Metų spalvos pristatymas – įkvepiantys potyriai unikalioje erdvėje
Ketvirtadienio vakarą „PPG Tikkurila“ interjero dizaineriams ir architektams pirmiesiems pristatė 2026 metų spalvą. Šį kartą renginio svečiai buvo kviečiami susipažinti su metų spalva per įvairius pojūčius – įkvepiant šios chameleoniškos spalvos aromato ir stebint, kaip gimsta ateinančių metų spalvų kolekcijos „Color Now“ įkvėpti kūriniai.
„2026 metų spalvą paskelbėme išskirtinėje erdvėje – šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius‘25“. Beje, dalis mugės stendų buvo nudažyti 2026 m. kolekcijos „Color Now“ spalvomis – tai puikus įrodymas, kad ši kolekcija tinka bet kokiai erdvei ir leidžia įkūnyti kiekvieną viziją“, – unikalia renginio džiaugėsi „PPG Tikkurila“ rinkodaros vadovė Edita Danauskė.
Metų spalvą pristačiusi interjero studijos „Blank Page“ kūrybinė komanda, Dovilė Urbonavičiūtė ir Rūta Bužinskaitė, kvietė ne tik pamatyti, kaip 2026 metų kolekcijos spalvos atsiskleidžia skirtinguose architektūros, interjero bei meno objektuose, bet ir atpažinti jas per įvairias asociacijas, pajusti subtilius jų niuansus pasineriant į namų kvapų „AmourD'evil“ aromatus. Renginio svečius ypač sužavėjo metų spalvos „Chameleon L391“ ir ją įkūnijančio aromato daugiasluoksniškumas.
„Chameleonas – prisitaikymo ir lankstumo, taip pat dinamikos ir staigaus pokyčio simbolis. Skubančiame pasaulyje net mes, kūrėjai, įpratom bėgti paskui nuolatinį inspiracijų srautą, tarsi bijotume praleisti galimybę ir „pamesti“ kūrybos autentiškumą. O galbūt visos naujos idėjos jau egzistuoja šalia mūsų ir kviečia sustoti bei iš naujo atrasti. Užsimerkti ir treniruoti savo kūrybiškumą provokuojant pojūčius – pamėginti užuosti ar išgirsti spalvą. Kokį pavidalą tada įgautų kūryba?“, – sako interjero dizainerė Rūta Bužinskaitė.
Daugiasluoksniškumo tema buvo plėtojama viso pristatymo metu. Specialiai šiam renginiui žinomas menininkas Linas Kaziulionis nutapė metų spalvos įkvėptą kūrinį, o pavadinimą „7 figūros laiko tėkmėje“ jam išrinko renginio dalyviai.
„Šis kūrinys kalba apie žmogaus gebėjimą prisitaikyti ir nuolat kisti. Vienoje kūrinio interpretacijoje žmogus suvokiamas kaip chameleonas – ta pati asmenybė, tačiau vis kitoje aplinkoje, gebanti prisitaikyti prie įvairių situacijų. Kitoje interpretacijoje akcentuojama laiko tėkmė – žmogus, kaip gyvas organizmas, nuolat keičiasi ir auga, o kiekviena patirtis palieka savo pėdsaką“, – kūrinio idėją atskleidžia menininkas Linas Kaziulionis.
Pristatymo metu menininkas suteikė unikalią galimybę publikai iš arti pamatyti kūrybos procesą – išvysti, kaip spalva tampa pulsuojančiu pasakojimu. Žiūrovai galėjo stebėti, kaip naudojant 2026 metų kolekcijos „Color Now“ spalvas gimsta paveikslo fonas ir susilieja spalvos. Tai it meninės laboratorijos patirtis, kuomet akyse gimsta nauji potėpiai, o atsitiktinumas ir menininko rankos judesiai jungiasi į harmoningą visumą.
2026 metų spalva – pasaulinių tendencijų ir šiuolaikinio gyvenimo paralelių atspindys
Šių dienų pasaulį formuojantys veiksniai – klimato kaita, kultūriniai pokyčiai ir inovacijų gausa – mums žadina skirtingus jausmus. Vieni trokštame ramybės, kitus žavi progresas. 2026 metų spalva „Chameleon“ atspindi šį kontrastą – įkūnija bendrą tikslo siekimą ir asmeninį kūrybiškumą. Nuolat kintančiame pasaulyje ši ryški išraiškinga spalva padeda susigrąžinti pusiausvyrą ir optimizmą.
„Chameleon L391“ – universali spalva, prisitaikanti prie aplinkos. Ji keičia atspalvį tarsi chameleonas – mainosi veikiama apšvietimo ir kitų interjero spalvų“, – sako „PPG Tikkurila“ spalvų ekspertė Irina Hanhisalo.
Priklausomai nuo konteksto spalva „Chameleon L391“ gali veikti raminamai arba stimuliuoti. Ji ganėtinai švelni, kad padėtų atsipalaiduoti grįžus namo po įtampos kupinos dienos, ir pakankamai intensyvi, kad įkvėptų naujai dienai vos ryte pramerkus akis.
Kiekviename interjere ši spalva atlieka vis kitokį vaidmenį – gali atrodyti švelni ir natūrali, paslaptinga ir rafinuota arba žaisminga ir teikianti energijos. Derinama su ryškiais akcentais arba švelniomis neutraliomis spalvomis ji atspindės Jūsų stilių ir padės pasiekti emocinę pusiausvyrą. Išvyskite, kaip ši spalva tarsi chameleonas keičia atspalvį sąveikaudama su aplinka ir mėgaukitės jos kuriama atmosfera.
Laikui nepavaldžių spalvų kolekcija „Color Now 2026“
2026 m. spalvų kolekcija „Color Now“ atskleidžia lėtesnio gyvenimo tendencijai būdingą autentiškumo siekį, skatinantį namų interjere naudoti natūralias medžiagas, gamtos spalvas ir brangius prisiminimus įkūnijančius daiktus, laikui bėgant įgaunančius ypatingo žavesio.
Autentiškumas – tai ne tik stilius, tai gyvenimo būdas, įkvepiantis gyventi lėčiau ir vertinti kokybę, o ne kiekybę. Jis stiprina emocinį ryšį, siejantį mus su mūsų namais, padeda išsaugoti mielus prisiminimus ir žadina šiltą nostalgiją. 2026 m. spalvų kolekcija „Color Now“ padės Jūsų namuose sukurti šiltą ir autentiška erdvę, kurioje dera Jūsų mėgstamos spalvos, Jums brangūs vintažiniai daiktai ir dailūs buities atributai.
Šios kolekcijos spalvos – nuo blausios oranžinės iki sodrios violetinės, nuo gelsvai žalsvos iki melsvai pilkšvos ir tamsiai žalios – suteikia įkvepiančios erdvės Jūsų saviraiškai. Įkvėpti 2026 metų spalvų kolekcijos „Color Now“ kurkite savo mylimus namus – autentišką erdvę, kurioje visada galėsite būti savimi. Galbūt šį spalvų kolekcija skirta būtent Jums?
Visą 2026 metų spalvų kolekciją „Color Now“ rasite čia
Kompanijos „PPG Tikkurila“ projektas „Color Now“ supažindina su naujausiomis kūrybingumą skatinančiomis spalvų tendencijomis bei temomis. Metų spalva ir spalvų kolekcijos „Color Now“ pristatomos kasmet nuo 2016 metų.