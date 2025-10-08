Prieš ir po: kaip atgyvenusi virtuvė tapo šviesia, jaukia ir patogia

Šviesos ir jaukumo balansas
Pasak interjero dizainerių Godos Čičinskienės ir Agnės Šiaudvytienės, nors šeimininkai mėgsta itin šviesias spalvas ir net pilkas šaldytuvas jiems pasirodė pernelyg tamsus, atnaujinant interjerą buvo svarbu išlaikyti pusiausvyrą – kad nauja virtuvė neatrodytų pernelyg šalta.
„Kaip ir norėjo šeimininkai, sukūrėme šviesią ir jaukią virtuvę. Tai pavyko padaryti, naudojant ne tik daug baltos spalvos, bet šviesaus medžio tekstūrų , nerūdijančiojo plieno ir pastelinių atspalvių. Šviesios spalvos visada suteikia erdvei lengvumo, kuria švaros įspūdį, o medienos raštai ir mielos detalės prideda išraiškingumo. Naujame interjere dominuojanti balta spalva yra tarsi fonas, kuriame galima žaisti su akcentais. Kadangi šeimininkei iš karto patiko skandinaviško stiliaus šviestuvas, prie jo derinome daugybę kitų detalių: pintus elementus, šviesios medienos akcentus“, – sako dizainerės.
Kai virtuvėje telpa ne tik maistas
Specialistės atkreipia dėmesį, kad net ir geriausiai parinkti vizualiniai sprendimai neleis mėgautis namų atnaujinimu, jeigu nebus įvertinti ir išspręsti praktiniai poreikiai. Šiuo atveju vyras virtuvėje mėgsta užsiimti įvairia kūrybine veikla, interjero dizainerės joje suplanavo ir pakabino atviras lentynas rankdarbiams eksponuoti, o prie lango įrengė papildomą stalviršį su patogia vieta tiek darbui, tiek daiktams laikyti.
„Ši zona prie lango yra itin universali, nes tinka tiek darbui kompiuteriu, tiek rytinei kavai su vaizdu į lauką. Be to, darbo ir valgomojo zonas papildėme patogiomis kėdėmis, kurių užvakalus galima skalbti, bei užapvalintų formų valgomojo baldais iš natūralių medžiagų. Po plautuve integruoti rūšiavimo sprendimai ir stalčiai smulkiems daiktams“, – dalinasi G. Čičinskienė.
Anot jos, sieniniai daiktų laikymo sprendimai ir sumaniai suplanuota erdvė, kai išnaudojamos ir sunkiau pasiekiamos vietos, suteikia daugiau vietos mažoje patalpoje ir padeda joje palaikyti tvarką.
Gudrybės, palengvinančios kasdienybę virtuvėje
Šeimininkai naujojoje virtuvėje norėjo daugiau patogumų – pavyzdžiui, įrengti papildomą prietaisą buičiai palengvinti – indaplovę.
Anot interjero dizainerės A. Šiaudvytienės, neišbaigtas virtuvės suplanavimas buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl šeimininkai apskritai nusprendė imtis virtuvės atnaujinimo.
„Užsiimti ruoša virtuvėje patogiausia, kai tarp plautuvės ir kaitlentės yra pakankamai stalviršio, todėl į šią zoną visada patariame atkreipti ypatingą dėmesį. Šioje virtuvėje tarp plautuvės ir kaitlentės įmontavome indaplovę ir siaurą spintelę“, – sako specialistė.
Tvarka virtuvėje svarbi ir už uždarytų durelių, todėl verta pagalvoti, kaip ją galima užtikrinti spintelėse, stalčiuose, o taip pat ir šaldytuve. Pasak interjero dizainerės, vienas paprasčiausių būdų – naudoti permatomus indelius. Juose patogu laikyti įvairius produktus: kruopas ir kitus birius maisto produktus – spintelėse, daržoves, mėsą, pieno gaminius ar žalumynus – šaldytuve. Tokie indeliai leidžia greitai matyti, ką turite, ir padeda išvengti bereikalingų pirkinių. Naudingi ir sukamieji padėklai, kurie suteikia galimybę greitai pasiekti reikiamą maistą net ir gilesnėse šaldytuvo ar spintelių vietose. „Kai visi produktai turi savo vietą, daug paprasčiau palaikyti tvarką, o maisto planavimas tampa gerokai lengvesnis“, – sako interjero dizainerės.