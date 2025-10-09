„Pigu.lt“ interjero idėjos: kaip papuošti būstą Helovinui?

Spalvų paletė ir apšvietimas
Pasirinkite klasikinį Helovino derinį – juodą ir oranžinę – tačiau papildykite jį auksiniais ar variniais akcentais. Šios spalvos suteiks šventei elegancijos ir išlaikys jaukumo pojūtį.
Minkšta, mirganti šviesa kuria paslaptingą atmosferą. Išdėliokite juodas ar tamsiai violetines žvakes, naudokite LED girliandas ar žibintus moliūguose. Tai saugus ir efektingas būdas sukurti Helovino nuotaiką.
Rudens elementai
Dekoruokite namus rudens elementais: džiovintais lapais, kankorėžiais, šakelėmis ir mini moliūgais. Šie natūralūs akcentai harmoningai dera prie bet kokio interjero stiliaus – nuo modernaus iki kaimiško.
Subtiliai įtraukite Helovino simbolius: mažus voratinklius ant lentynų, juodus šikšnosparnius ant sienų ar minimalistinius vaiduoklius iš popieriaus. Venkite pertekliaus – kelios išraiškingos detalės atrodys daug geriau nei perkrautas interjeras.
Stalo dekoras
Jei planuojate vakarienę ar šventinį vakarą, pasirūpinkite teminiu stalo dekoru: tamsus staltiesės atspalvis, auksiniai įrankiai, moliūgų ar žvakių kompozicija centre – visa tai sukurs įspūdingą, bet skoningą aplinką.
Ne tik interjero detalės
Prieš metus populiariausiomis Helovino dekoracijomis e. prekybos centre „Pigu.lt“ tapo įvairios teminės girliandos su LED lemputėmis bei voratinkliai.
Kasmet artėjant Helovinui, „Pigu.lt“ fiksuoja ne tik teminių dekoracijų, bet šiai šventei būdingų kaukių prekybos bumą.
Pernai Helovino karnavaluose dominavo šviečianti kaukė „Daikoye“ su LED lemputėmis – būtent ji tapo populiariausia tarp e. prekybos centro lankytojų. Populiariausių teminių prekių trejetuke taip pat rikiavosi ilgų juodų plaukų perukas ir perukas „Wednesday“, leidžiantis įsikūnyti į filmo „The Addams Family“ heroję.
Tarp perkamiausių artėjančios šventės atributų „Pigu.lt“ taip pat skaičiavo vampyro dantis ir dirbtinį kraują.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Grupės valdomoje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) prekiauja daugiau nei 4 000 pardavėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.