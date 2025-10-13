Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Parduodamas namų biuras su netikėtu „patogumu" darbo kambaryje

2025 m. spalio 13 d.
Lrytas.lt
„Namų biuras, suteikiantis darbuotojui galimybę dirbti visiškai neišeinant iš kambario“ – 400 000 svarų sterlingų (apie 460 000 eurų) kainuojančio parduodamo nekilnojamojo turto nuotraukose matyti, kad vienas iš dviejų vonios kambarių paversta darbo vieta.
To pasekmė – šalia stalo su kompiuteriu, kėde, telefonu, kanceliariniais reikmenimis ir spausdintuvu matyti ir klozetas.
Nekilnojamojo turto agentūra „Homes“ pripažino neįprastą šio ploto panaudojimą savo reklaminėje medžiagoje apie namą. „Šis nekilnojamasis turtas suteikia galimybę kambarius naudoti įvairiais būdais“, – rašoma skelbime.
Terasos gale esantis namas, kuriame yra trys miegamieji ir trys aukštai, yra Oltono mieste Hampšyro grafystėje – ir naujuoju jo savininku galėtų tapti žmogus, itin atsidavęs darbui, juokauja „The Sun“.
Anksčiau šį mėnesį leidinys pranešė apie panašų namą Bristolyje.
Būstas turėjo gluminantį tualeto ir virtuvės išplanavimą: atviras pagalbinis kambarys iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai normalus, bet pažvelgus atidžiau, galima pastebėti vieną neįprastą priedą: šalia tipinių virtuvės prietaisų ir daiktų galima rasti klozetą, kuris tapo internetinių juokų objektu.
Kambaryje buvo skalbimo mašina, šaldytuvas su šaldikliu, kriauklė ir netgi ant spintelės pastatytas kavos aparatas. Tačiau, nepaisant to, kad toje pačioje erdvėje laikomi maisto produktai ir gėrimai, tualetas nebuvo atskirtas nuo likusios kambario dalies, stebisi „The Sun“.
