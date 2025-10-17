Vilniečių butas įrodo, kad 77 kv. metrai gali atrodyti kaip dvigubai daugiau

Pasirinktos kokybiškos, ilgaamžės medžiagos – medis, akmuo, stiklas, metalas, tekstilė.
Monochromišką paletę pagyvina juodi akcentai svetainėje, virtuvėje ir miegamajame, o suapvalintos formos balduose bei pertvarose suteikia švelnumo.
Svetainėje dėmesį traukia stiklo ir marmuro žaismas: dizaino objektu tampantis kavos staliukas ir stiklinė pertvara, įleidžianti dienos šviesą į darbo kambarį bei vizualiai praplečianti erdvę.
Vonios kambariuose kontrastuoja medis, juoda ir balta, subtiliai juntama SPA nuotaika. Įvairovės suteikia skirtingų formų plytelės, o bronzos spalvos santechnika įneša švelnios prabangos.
Buto interjero autorės – interjero architektė Indrė Dorofėjūtė ir dizainerė Laura Dudinska, Studija „In Arch“.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.