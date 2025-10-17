Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
BūstasInterjeras

Vilniečių butas įrodo, kad 77 kv. metrai gali atrodyti kaip dvigubai daugiau

2025 m. spalio 17 d. 16:17
Lrytas.lt
77 kv. m butas Naujamiesčio širdyje kurtas jaunai šeimai. Interjeras išsiskiria apgalvotu apšvietimu – kiekvienoje zonoje derinami bendrieji ir dekoratyvūs šviesos scenarijai. Virtuvės spintelėse šviesa tampa dekoro dalimi, sklisdama per tonuotą rifliuotą stiklą.
Daugiau nuotraukų (10)
Pasirinktos kokybiškos, ilgaamžės medžiagos – medis, akmuo, stiklas, metalas, tekstilė.
Monochromišką paletę pagyvina juodi akcentai svetainėje, virtuvėje ir miegamajame, o suapvalintos formos balduose bei pertvarose suteikia švelnumo.
Svetainėje dėmesį traukia stiklo ir marmuro žaismas: dizaino objektu tampantis kavos staliukas ir stiklinė pertvara, įleidžianti dienos šviesą į darbo kambarį bei vizualiai praplečianti erdvę.
Vonios kambariuose kontrastuoja medis, juoda ir balta, subtiliai juntama SPA nuotaika. Įvairovės suteikia skirtingų formų plytelės, o bronzos spalvos santechnika įneša švelnios prabangos.
Buto interjero autorės – interjero architektė Indrė Dorofėjūtė ir dizainerė Laura Dudinska, Studija „In Arch“.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
 
Interjeraskonkursas Mano erdvė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.