Detalės, kurios kuria įspūdį: kai jungiklis tampa interjero papuošalu

Spalvos – nebe tabu
Net ir nedidelis jungiklis gali įsilieti į bendrą interjero koloritą arba, priešingai, tapti išskirtine interjero detale, svarbiu kompoziciniu akcentu – šios taisyklės projektuodama interjerus laikosi interjero studijos „Varoom“ architektė, interjero dizainerė Ana Baravykienė.
Pašnekovė pritaria, jog susidomėjimas nestandartinių spalvų ir medžiagiškumų jungikliais nuolat auga – jų paviršius gali būti pagamintas ne tik iš aukščiausios kokybės plastiko, bet ir iš metalo. Jungiklių spalvų pasirinkimo galimybes dar labiau išplečia 63 spalvomis rankomis dažoma JUNG jungiklių „Les Couleurs ® Le Corbusier ®“ serija.
„Jungikliai neturi būti tik balti, kaip esame įpratę matyti. Puikiai suprantame, kad jie – visaverčiai interjero akcentai, nusipelnę didesnio dėmesio. „Les Couleurs® Le Corbusier®“ spalvų paletė suteikia galimybę jungiklius tokiais paversti, kad jie išsiskirtų ir nebūtų blankūs“, – teigia jungiklių ir protingų namų sistemų centro „JUNG Vilnius“ direktorius Raimundas Skurdenis.
A.Baravykienė pritaria, jog, pavyzdžiui, mėlynas jungiklis interjere išties gali tapti išskirtiniu kompoziciniu elementu.
Interjero dizaineriai, priklausomai nuo interjero koncepcijos, rekomenduoja rinktis tiek klasikinius, tiek minimalistinius jungiklius, praktiškai susiliejančius su sienų apdaila. Populiarėjantis pasirinkimas – subtiliai atrodantys priglaistomi, įleidžiami į baldą, sieną.
Renkasi vis atsakingiau
JUNG jungiklių LS serija – viena populiariausių, ji išsiskiria išdirbta, lakoniška forma. Siauri rėmeliai, plastikas, tikras metalas ar stiklas, daugybė spalvų, matinių ar blizgių – laikui nepavaldūs LS serijos jungikliai derės skirtingo stiliaus interjere.
JUNG LS 990 serijos jungikliai ir kištukiniai lizdai gaminami iš plastiko, vadinamo duroplastu, pasižyminčio tvirtumu ir atsparumu neigiamam aplinkos poveikiui. Ši medžiaga – labai atspari įbrėžimams, todėl net ir po daugelio metų naudojimo, JUNG jungikliai atrodys kaip nauji. Pasak pašnekovės, viena iš priežasčių, kodėl projektuojant interjerus dažniausiai pasirenkami JUNG gaminiai, yra būtent aukštos kokybės plastikas, dėl kurio gaminiuose dera funkcionalumas, estetika ir tikra vokiška kokybė. Dažnai plastikiniai jungikliai derinami ir su metalinių serijų JUNG jungikliais.
Kodėl verta investuoti į kokybiškus jungiklius? „JUNG jungiklių kainos ir kokybės santykis subalansuotas, tad kokybiškų sprendimų neverta atidėlioti ateičiai ar rizikuoti įsigyjant abejotinos kokybės jungiklius ar kištukinius lizdus. JUNG – ilgaamžis sprendimas – tiek savo vaizdu, tiek kokybe“, – apibendrino interjero dizainerė.
A.Baravykienės, teigimu projektuojant būstą svarbios ne tik vyraujančios tendencijos, bet ir užsakovo asmenybė, poreikiai bei lūkesčiai, taip pat interjero dizainerio siekis sukurti išskirtinio charakterio erdvę, kurią vėliau gyvendamas pats užsakovas galėtų toliau puoselėti ir tobulinti
„Skatiname sąmoningai rinktis spalvas ir jas derinti. Skandinaviško stiliaus interjerų, kurie prieš dešimtmetį buvo labai populiarūs ir išsiskyrė šviesiomis bei neutraliomis spalvomis, lieka vis mažiau – juos keičia intensyvesnės spalvos“, – atkreipė dėmesį pašnekovė.
Išmanieji namai – patogiam gyvenimui
Pasak A.Baravykienės, vis labiau populiarėja ir protingi namai. Pažangi JUNG KNX sistema visus išmaniuosius įrenginius namuose sujungia į bendrą tinklą, kuriame jie tarpusavyje lyg „susikalba“. Pavyzdžiui, atidarius langą, automatiškai išsijungia šildymas, kad nebūtų švaistoma šiluma.
Į vientisą KNX išmaniojo namo sistemą sujungtų sistemų ir įrenginių funkcijos gali būti valdomos automatiškai, jungikliais arba liečiamu ekranu ant sienos, taip pat programėle telefone.
JUNG KNX mygtukai ir valdikliai gaminami jungiklių dizaino serijų A, AS, CD ir LS. Dėl daugybės formų, spalvų ir aukštos kokybės medžiagų jie puikiai dera skirtingų stilių interjeruose.
Pasirinktus išmanesnių namų JUNG HOME sistemą, įprastas jungiklis pakeičiamas JUNG HOME komponentu. Šią sistemą galima pradėti diegti nuo vieno išmaniojo jungiklio ar šviesos reguliatoriaus, vėliau – panaudoti išmaniuosius kištukinius lizdus, leidžiančius matuoti elektros suvartojimą ir suteikiančius galimybę tikslingai valdyti energiją bei kt.
Dėl sistemos funkcionalumo nenukenčia ir dizainas – JUNG HOME komponentai yra tokie pat kokybiški ir stilingi kaip ir įprasti JUNG gaminiai – nuo įprasto balto jungiklio iki 63 „Les Couleurs® Le Corbusier®“ paletės spalvų.
„Pasitelkus gausią jungiklių spalvų paletę, interjerui galima suteikti išskirtinį charakterį, kištukiniai lizdai ir jungikliai gali tapti dėmesį traukiančiais interjero akcentais, spalviškai derančiais su kitais erdvės elementais – baldų, sienų ar užuolaidų spalvomis. Jungikliai gaminami iš skirtingų medžiagų: plastiko, metalų, tokių kaip aliuminis, žalvaris ar nerūdijantis plienas, o tai interjero dizaineriams suteikia daugiau laisvės kurti“, – apibendrino A.Baravykienė.
