Šis interjeras atrodo brangiau, nei kainavo: neapsigaukite

2025 m. spalio 21 d. 19:03
Butas kurtas modernaus japandi stiliaus su midcentury elementais, daug dėmesio skiriant funkcionalumui, ypač virtuvėje. Spalvų paletė žemiška: pilkšvi, rudi, molio, žali tonai su juodais akcentais. Virtuvė su sala ir valgomojo stalu, natūralaus ąžuolo faneruotė, akmens stalviršiai, integruotos detalės.
Erdvės pailgos, funkcionaliai išnaudoti koridoriai, lubose – slėpti vėdinimo ortakiai, bioninės formos šviestuvai ir apvalios baldų linijos suteikia lengvumo.
Svetainėje segmentinė sofa, stiklinis stalelis, juoda TV ir biožidinio siena; miegamajame – faneruotės skydai ir lenkti integruoti elementai. Vonios kambariuose – margos plytelės, dvigubas dušas, unikalus praustuvas.
Buto interjero autorius – studija „In Arch“.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
