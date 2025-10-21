Šis interjeras atrodo brangiau, nei kainavo: neapsigaukite

Erdvės pailgos, funkcionaliai išnaudoti koridoriai, lubose – slėpti vėdinimo ortakiai, bioninės formos šviestuvai ir apvalios baldų linijos suteikia lengvumo.
Svetainėje segmentinė sofa, stiklinis stalelis, juoda TV ir biožidinio siena; miegamajame – faneruotės skydai ir lenkti integruoti elementai. Vonios kambariuose – margos plytelės, dvigubas dušas, unikalus praustuvas.
Buto interjero autorius – studija „In Arch“.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.