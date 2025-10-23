Konferencija „Mano erdvė“ – apie namus, kurie atitinka jus

Praktinė konferencija „Mano erdvė“ skirta visiems, kurie kuria, planuoja ar svajoja apie naujus namus. Tai – erdvė tiems, kurie nori išgirsti ekspertų įžvalgas apie naujausias interjero dizaino tendencijas, patikimus sprendimus, efektyvų biudžeto planavimą ir sklandų projektavimo procesą.
Konferencija suteiks galimybę išgirsti patarimų iš pirmų lūpų ir padės išvengti klaidų, kurios dažnai pasitaiko kuriant savo būstą.
Konferencijoje bus kalbama apie tai, nuo ko pradėti būsto įrengimo darbus, kaip susikalbėti su dizaineriu, kodėl sąmata visada linkusi „išsipūsti“ ir kaip suvaldyti biudžetą. Ekspertai pasidalins ir įžvalgomis apie naujausias interjero madas – kurios vertos dėmesio, o kurios tėra trumpalaikė užgaida.
Tai ne teorijos kupinos paskaitos, o praktiška, įkvepianti ir atvira diskusijų erdvė – kad jūsų namai būtų tokie, kokių iš tiesų norite.
Konferencijos metu tapytoja Irmantė Sviensienė kvies dalyvius patirti tapybos procesą iš arti. Pertraukų metu bus galima pačiam su „Art Spices“ dažais nusitapyti savo abstrakciją. „Be spaudimo, be taisyklių, vedant tik intuicijos ir spalvų pojūčio. Tai puiki proga susipažinti su tapybos technika, atrasti naują pomėgį ar sukurti originalų meno kūrinį, kurį galėsite parsinešti namo – kaip gražų prisiminimą ar jaukų akcentą savo erdvėje“, – sako I.Sviensienė.
Visą programą galite rasti puslapyje Konferencija „Mano erdvė“.
Konferencija nemokama, bet registracija būtina, kadangi vietų skaičius ribotas. Registruotis galite šiame puslapyje.
Data ir vieta: lapkričio 26 d., nuo 13 val., kultūrinėje erdvėje „Dūmų fabrikas“ .
Ši konferencija – rengiama pirmą kartą, greta naujienų portalo Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga (LAS) vienuoliktą kartą vyksiančio interjero architektūros konkurso-parodos „Mano erdvė 2025“.
Pagrindiniai rėmėjai: „JUNG“, „Darnu Group“, „NOSTRA“, partneriai – „AJ produktai“, „Karcher“, „Narbutas“, „Art Spices“.
