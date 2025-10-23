Šis butas Palangoje laužo taisykles – minimalizmas čia nepageidautas

Tai lėmė kontrastingo, netipinio sprendimo lietuviško interjero žemėlapyje, atsiradimą.
Atsargūs ir patikrinti saikingų, trendinių, žemės tonų interjerų sprendimai čia netiko. Užsakovas pageidavo tradicinio Bretanės regionui būdingo interjero.
Visgi nebuvo nutolta nuo vietos dvasios, kadangi abu regionai turi labai daug bendro – kurortas, stiprus regioninis identitetas, jūrinė kultūra.
Modernios klasikos interjere dominuoja švelnios plastiškos formos, nemažai jūrinės tematikos motyvų (šviestuvai, interjero detalės), vandens motyvas perteikiamas stiklo šviestuvuose, baldų ir apdailų tekstūrose, didelis raštų kiekis tapetuose, tekstilės elementuose, kuria jaukią, poilsinę „gausos bangą“.
Interjero autorė – Gaudrė Mikštienė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.