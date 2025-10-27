Tobulas 58 kv. m buto interjero planas – kitaip ir būti negali mandingame Vilniaus rajone

Nepaisant nedidelės erdvės, sukurta daug integruotų daiktų laikymo vietų ir įvairiapusis apšvietimas, leidžiantis kurti skirtingus scenarijus.
Naudotos kokybiškos medžiagos – ąžuolo faneruotė, travertinas, marmuras, chromo ir juodos detalės, šviesi tekstilė. Akcentais tapo individualiai projektuoti baldai – integruota TV siena, jaunuolio kambario sistema, lenktų formų minkšti baldai.
Projektas išsiskiria jaukumu, stiliaus vientisumu ir funkcinių sprendimų preciziškumu.
Buto interjero autorės – interjero architektė Indrė Dorofėjūtė ir dizainerė Laura Dudinska, Studija „In Arch“.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.