Būstas

Tobulas 58 kv. m buto interjero planas – kitaip ir būti negali mandingame Vilniaus rajone

2025 m. spalio 27 d. 11:17
Lrytas.lt
58 kv. m butas Paupyje kurtas pagal modernią midcentury stiliaus interpretaciją, išsiskiriančią šilta rudos medienos spalva, minkštomis baldų formomis ir apgalvotu funkcionalumu.
Nepaisant nedidelės erdvės, sukurta daug integruotų daiktų laikymo vietų ir įvairiapusis apšvietimas, leidžiantis kurti skirtingus scenarijus.
Naudotos kokybiškos medžiagos – ąžuolo faneruotė, travertinas, marmuras, chromo ir juodos detalės, šviesi tekstilė. Akcentais tapo individualiai projektuoti baldai – integruota TV siena, jaunuolio kambario sistema, lenktų formų minkšti baldai.
Projektas išsiskiria jaukumu, stiliaus vientisumu ir funkcinių sprendimų preciziškumu.
Buto interjero autorės – interjero architektė Indrė Dorofėjūtė ir dizainerė Laura Dudinska, Studija „In Arch“.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
Interjeraskonkursas Mano erdvė

