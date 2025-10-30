Išmaniuosius būstus projektuojantis interjero dizaineris: išbandžius, norisi vis protingesnių namų

Įvertinę išmaniojo būsto privalumus, neapsiriboja viena funkcija
Interjero dizaineris P.Kulda pirmojoje interjero projektavimo stadijoje klientams dažnai pasiūlo išmaniojo būsto koncepciją. Dažniausi klausimai, kurių sulaukia – ar tikrai įmanoma susikurti tokį išmanųjį būstą, kuris būtų jaukus ir patogus tiek funkciškai, tiek estetiškai?
Pasak pašnekovo, tie klientai, kurie jau buvo susidūrę su išmaniojo būsto sistemomis, jas išbandę, pavyzdžiui, kelionėse ar pas draugus, ar diegti jas savo namuose nesuabejoja – jie supranta, kad toks būstas ne tik kuria komfortą, bet ir padeda sutaupyti. Skaičiuojama, jog, atsižvelgiant į aplinkos pokyčius ir šeimininkų poreikius, parinktas optimalus vėsinimo, šildymo ar apšvietimo režimas, priklausomai nuo pastato, leidžia sutaupyti nuo 20 iki 60 proc. elektros ir šildymo kaštų.
Kad konkretūs išmaniųjų namų sprendimai priklauso nuo būsto šeimininkų poreikių, įpročių ir gyvenimo būdo, patvirtina ir jungiklių bei protingų namų sistemų centro „JUNG Vilnius“ direktorius Raimundas Skurdenis. „Planuodami išmaniuosius namus, ko gero, labiausiai įvertinsite populiariausias jų funkcijas. Pirmiausia – apšvietimo valdymą. Išmanieji namai leidžia greitai sukurti jaukią atmosferą vien tik apšvietimu, aktyvavus iš anksto numatytą scenarijų.
Tuomet aktualus – įvairių saugumo sistemų integravimas į JUNG KNX sistemą. Tai gali būti telefonspynė su vaizdo kamera, piršto antspaudu atrakinamos durys ir pan. Taip pat verta pagalvoti apie automatiškai valdomas užuolaidas. Jos gali atsiverti ar užsiverti numatytu laiku, atsižvelgiant į šeimininkų poreikius – pakanka spustelėti mygtuką ant sienos arba telefono programėlėje. Be to, užuolaidos gali užsidaryti automatiškai, kai saulė pradeda kaitinti patalpas, taip padedant išvengti perkaitimo“, – paaiškino R.Skurdenis.
Pasak interjero dizainerio, iš tiesų, užsakovai labiausiai domisi išmaniojo apšvietimo sprendimais: kokios galimybės valdyti apšvietimą, kokie galimi apšvietimo scenarijai, kaip pasiruošti apsisprendus kurti išmanųjį būstą.
„Tinkamai suprojektuotas apšvietimas – interjero sėkmės garantas. Kalbant apie išmanųjį apšvietimą, labai svarbu jį pritaikyti prie kiekvieno žmogaus poreikių, įvertinus jo kasdienybę: kada atsikelia ryte, kiek jam reikia šviesos, kiek laiko leidžia namuose, kas jį pasitinka grįžtant namo ir pan.“, – paaiškino interjero dizaineris.
Kad suprastų, kokios išmaniųjų namų funkcijos jiems iš tiesų svarbios, P.Kulda su klientais dažnai apsilanko visiems atviroje demonstracinėje „JUNG Vilnius Showroom“ erdvėje, kur galima pamatyti ir išbandyti visus išmaniųjų namų sprendimus. „Įprastai pradedame nuo apšvietimo, nors klientai, susipažinę su išmaniojo būsto sistema, nori kuo daugiau išmanumo, modernumo, kad visos sistemos būste būtų valdomos automatiškai, o jiems patiems nereikėtų niekuo rūpintis. Užsakovus sužavi konkretūs išmaniųjų namų sprendimai, pavyzdžiui, įžengus į juos įsijungiantis apšvietimas, pasitinkanti muzika, kokybiškas mikroklimatas. Išmanioji namų sistema padeda susikurti modernią, patogią bei jaukią aplinką – toks bene kiekvieno naujakurio svarbiausias lūkestis“, – paaiškino P.Kulda.
Interjero dizaino procesas išsiplečia
Koks interjero dizainerio vaidmuo išlaikant funkcionalumo ir estetikos balansą?
„Visų pirma, architektas ir interjero dizaineris yra tie žmonės, kurie, kalbant apie būsto projektavimą, padeda suprasti ir įsivardyti būsimųjų gyventojų lūkesčius ir poreikius. Jei užsakovai nori gyventi išmaniajame būste, padedame suprasti, kokie tie namai turėtų būti, kokios funkcijos, scenarijai privalomi, o kurių, įvertinus šeimininkų gyvenimo būdą, galima atsisakyti ir pan. Vienas gyventojas gali pageidauti visame būste valdomos garso ar vaizdo sistemos, kitam pagrindinis privalumas – klimato, apšvietimo kontrolė, automatinių žaliuzių valdymas ir saugos funkcijos“, – komentavo interjero dizaineris.
JUNG KNX išmanieji namai – tai sinergijos būdu pastate veikianti elektrinių ir inžinerinių prietaisų sistema, kurios bendras veikimo rezultatas yra žymiai geresnis nei atskirai veikiančių prietaisų ir sistemų galimybės. Šie įrenginiai vienas su kitu „bendraudami“ ir „bendradarbiaudami“ automatiškai rūpinasi namu. Tai ne tik patogu, bet ir leidžia optimizuoti naudojimo kaštus bei taupyti energinius išteklius.
Visos sujungtų sistemų ir įrenginių funkcijos gali būti valdomos išmaniaisiais jungikliais, termostatais ar būvio jutikliais – tiek liečiamuoju ekranu ant sienos, tiek programėle išmaniajame įrenginyje, arba net balsu.
Dėl kitokio laidų paklojimo, tokiai sistemai diegti būtinas profesionalus ir labai ankstyvas planavimas. Ją projektuoti ir programuoti gali tik specialiai išmokyti bei sertifikuoti KNX specialistai, tad priimti sprendimą turėti tokią išmaniojo namo sistemą svarbu praktiškai tuo metu, kai prasideda namo ar buto projektavimas. Tačiau jei norima jau esamuose namuose įdiegti išmanią namų sistemą, galima rinktis JUNG HOME, kuri nereikalauja papildomų laidų – tereikia pakeisti esamą elektros instaliaciją.
Jungikliai – taip pat svarbus pasirinkimas
Kaip išmaniojo būsto koncepcija keičia interjero dizainerio darbą? Kaip paaiškino P.Kulda, į projektą įsijungia daugiau specialistų, taigi, daugėja komunikacijos, derinimosi, ilgėja procesas.
P.Kulda daugiausia sprendžia estetikos klausimus: kaip bus valdomos išmaniojo namo funkcijos: kokie jungikliai, termostatai bus naudojami, kur montuojami, kaip bus valdomi atskiri kambariai, kokie scenarijai aktualūs skirtingu paros metu. „Užsakovas taip pat turi įsitraukti į procesą, nes standartizuotas išmanusis namas tiesiog neegzistuoja – kiekvienas būstas yra protingas tiek, kiek to „proto“ reikia jo savininkui, kad būstas būtų jaukus ir patogus“, – kalbėjo interjero dizaineris.
Pašnekovo žodžiais, kalbant apie kištukinius lizdus, jungiklius, termostatus, projektuojant interjerą, labai svarbu, kad visos detalės derėtų interjere, kad būtų naudojama ta pati jungiklių serija, suderintos spalvos, nesvarbu, koks sprendimas – išryškinti ar paslėpti jungiklius – priimamas. JUNG asortimente – daugybė skirtingų dizaino, spalvų, medžiagų variantų, todėl kištukinius lizdus, jungiklius, termostatus galima priderinti prie sienos spalvos, jos tekstūros. Pasak P. Kuldos, dažnas klientas supranta daikto kokybę ir vertę, todėl net įprastus baltus jungiklius renkasi ne bet kokius, suprasdami, jog interjere viską lemia būtent detalės.
InterjerasJUNGšviestuvų jungikliai
