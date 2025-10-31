Lrytas Premium prenumerata tik
Būstas

Uostamiesčio garaže atgimė kavos tradicijos – tai verta pamatyti

2025 m. spalio 31 d. 13:13
Uostamiestyje įsikūręs kavos skrudinimo loftas – tai vieta, kur tradicijos susilieja su šiuolaikiniu interjero dizainu.
Juk būtent per Klaipėdos, tuometinį Memelio uostą atkeliavo pirmoji kava ir prasidėjo kafijos gėrimo tradicija, todėl ši erdvė tęsia gyvą miesto istoriją – čia kava skrudinama, ragaujama ir dalijamasi ja kaip bendrystės simboliu.
Interjere harmoningai dera tvarumo idėjos ir natūralios medžiagos. Metalas suteikia industrinio charakterio, primenančio uostamiesčio pramoninę dvasią.
Molio paviršiai įneša šilumos ir natūralumo, o medis – jaukumo bei organiškos estetikos. Šių trijų medžiagų dermė kuria subalansuotą, laikui atsparią aplinką, kuri kviečia stabtelėti, pasimėgauti kava ir akimirka.
Buvęs senas garažas transformuotas į lofto erdvę, išsiskiria šiolaikiška atvira aplinka – kavos draugai gali stebėti skrudinimo procesą, susipažinti su tvarios gamybos principais bei pajusti, kad čia gerbiama kiekviena pupelė. Tai daugiau nei interjeras – tai patirtis, tęsianti senąsias ir kurianti naująsias kavos tradicijas.
Interjero autorė – idizainerė Silvija Samoškaitė-Liškauskienė, interjero dizaino studija „Siart“.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
