Šis nedidelis butas atrodo minimalistinis tik tol, kol neatidarai vienų durų

Šviesiai pilkos sienos, lubos, mozaikinio betono plytelės įrėmina virtuvės, vonios kambario, holo ir drabužinės erdves. Kontrastui sustiprinti parinktos natūralaus ąžuolo tamsios spalvos grindys prasideda svetainės erdvėje, o baigiasi miegamajame.
Svetainės akcentu tapo dvipusė, pagal individualų projektą gaminta sofa. Viena sėdimoji dalis atsukta į TV pusę, kita – į atviras lentynas, tad ši zona tampa mini namų biblioteka.
Interjerui pagyvinti pasirinkta ryški mėlyna spalva. Gan netikėtas, bet žaismingas sprendimas naudoti šią spalvą vidiniams baldų karkasams.
Interjero autorė – Martyna Kazlauskienė (Interjero dizaino studija „Lapukas ir pieštukas“).
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.