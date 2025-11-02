Konferencija
Šis nedidelis butas atrodo minimalistinis tik tol, kol neatidarai vienų durų

2025 m. lapkričio 2 d. 11:43
Lrytas.lt
Projektas KA skirtas jaunai 2 asmenų šeimai. Pagrindinė interjero idėja – skirtingų spalvų ir apdailos medžiagų pagalba butą vizualiai sudalinti į dvi dalis: gyvenamoji ir pagalbinė.
Šviesiai pilkos sienos, lubos, mozaikinio betono plytelės įrėmina virtuvės, vonios kambario, holo ir drabužinės erdves. Kontrastui sustiprinti parinktos natūralaus ąžuolo tamsios spalvos grindys prasideda svetainės erdvėje, o baigiasi miegamajame.
Svetainės akcentu tapo dvipusė, pagal individualų projektą gaminta sofa. Viena sėdimoji dalis atsukta į TV pusę, kita – į atviras lentynas, tad ši zona tampa mini namų biblioteka.
Interjerui pagyvinti pasirinkta ryški mėlyna spalva. Gan netikėtas, bet žaismingas sprendimas naudoti šią spalvą vidiniams baldų karkasams.
Interjero autorė – Martyna Kazlauskienė (Interjero dizaino studija „Lapukas ir pieštukas“).
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
