Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
BūstasInterjeras

Vilniečių vieno kambario butas atrodo dvigubai didesnis – genialiai išspręsti du dalykai

2025 m. lapkričio 4 d. 13:55
Lrytas.lt
Šio buto erdvėse apsigyvenusi šviesa ir ramybė.
Daugiau nuotraukų (10)
Šviesios spalvos, natūralios medžiagos, apgalvotos pasidėjimo sistemos, lakoniškos minkštosios dalys garantuoja atpalaiduojančią atmosferą mažojoje erdvėje.
Vieno kambario butas suskirstytas į svetainės su virtuve ir miegamojo erdves, kurias skiria tv zona ir skaidraus stiklo pertvara.
Taip pat suprojektuota talpi drabužinė ir erdvus vonios kambarys. Svetainės sienas dengia 3D reljefinės panelės iš mdf. Jos suteikia kambariui gilesnių įspūdžių ir emocijų.
Visas interjeras buvo kuriamas tos pačios tonacijos, bet skirtingo sodrumo atspalviais. Ta pati spalva ant skirtingų medžiagų, tekstūrų atrodo skirtingai, suteikia aplinkai išraiškingumo.
Paryškina ir pagyvina interjerą juodos detalės.
Interjero autorės – Audronė Ambrazienė ir Daiva Pocevičienė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
Interjerasarchitektūrakonkursas Mano erdvė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.