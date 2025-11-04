Vilniečių vieno kambario butas atrodo dvigubai didesnis – genialiai išspręsti du dalykai

Šviesios spalvos, natūralios medžiagos, apgalvotos pasidėjimo sistemos, lakoniškos minkštosios dalys garantuoja atpalaiduojančią atmosferą mažojoje erdvėje.
Vieno kambario butas suskirstytas į svetainės su virtuve ir miegamojo erdves, kurias skiria tv zona ir skaidraus stiklo pertvara.
Taip pat suprojektuota talpi drabužinė ir erdvus vonios kambarys. Svetainės sienas dengia 3D reljefinės panelės iš mdf. Jos suteikia kambariui gilesnių įspūdžių ir emocijų.
Visas interjeras buvo kuriamas tos pačios tonacijos, bet skirtingo sodrumo atspalviais. Ta pati spalva ant skirtingų medžiagų, tekstūrų atrodo skirtingai, suteikia aplinkai išraiškingumo.
Paryškina ir pagyvina interjerą juodos detalės.
Interjero autorės – Audronė Ambrazienė ir Daiva Pocevičienė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.