Prasminga prenumerata
Prenumeruokite Lrytas Premium ir skirkite 5% vaikų emocinei gerovei užtikrinti
BūstasInterjeras

Šie nauji namai kvepia metalu, apelsinais ir Kaunu

2025 m. lapkričio 6 d. 13:32
Lrytas.lt
Buvusios gamyklos patalpose atgimė erdvė naujam gyvenimui. Interjeras sukurtas nedidelės kvadratūros loftui, kuris įrengtas Kauno miesto centre. Atsižvelgiant į objekto lokaciją bei dydį, jis orientuotas į jauno žmogaus modernų, stilingą, komfortabilų ir aktyvų gyvenimą mieste, be perteklinių baldų, su tiek funkcinių daiktų, kiek jų reikia patogiai buičiai ir estetiškai aplinkai.
Daugiau nuotraukų (9)
Prisimenant pirmą įspūdį tik pamačius patalpas – jos sudarė labai aukštos erdvės vaizdą, o baltos grubaus tinko lubos kontrastavo lygių sienų fone, iškarto tapo aišku, kad lubų faktūrą būtina išsaugoti. Vėliau ši erdvė brėžiniuose ėmė mažėti, nes prasidėjo patalpų zonavimo sprendinių ieškojimai, reikėjo išspręsti krūva techninių ir komunikacinių klausimų, o tik tada pereiti prie subtiliosios estetinės dalies.
Projektinėje stadijoje aukšta erdvė buvo padalinta į du aukštus – siekiant ergonomiškai išspręsti bendrą plotą, kuriame atsirado nedidelio aukščio vonios kambarys su paslėpta baldinėjė dalyje skalbyklos zona, prieškambaris, svetainė, virtuvė po suformuota pergole, o virš jos, antrame aukšte, miegamasis bei mini darbo vieta. Apdailos sprendiniuose siekta palikti šiek tiek istorijos su pastato senąja „dvasia“ ir apjungti modernia stilistika.
Lengvai parestauruotas lubų vaizdas, paliktas stambaus tinko dekoras bei aptrupėję sieninės kolonos.
Interjero koloritas tamsus, toks buvo pirmas įspūdis jį pamačius, ši spalvinė linija išlaikyta ir toliau.
Grindys pasirinktos tamsios, stambiaformatės terazzo plytelės, praktiškas, bet tuo pačiu ir stilingas miesto namų sprendimas. Norėjosi jaunatviškų kontrastų, tad ryškesnės spalvos įvestos valgomojo zonoje, vonios kambario keramikoje bei interjero dekoruose. Tamsios erdvės fone suprojektuoti kontrastingi baldai, o bendrą erdvę apjungė ir akcentiškai suvienijo inovatyvūs ir dizaino naujiena tapę apšvietimo sprendiniai.
Garsių italų dizaino namų šviestuvai montuojami ant virvės, ideliai tiko šiai erdvei ir kaip stiprus koloristinis akcentas ir technologinė naujiena leidžianti ant vieno troso sudėti skirtingas apšvietos grupes, žaisti aukščiais, formomis ir dekoratyviai praturtinti interjerą.
Erdvė pritaikyta jaukiam gyvenimui mieste, šurmulyje su būriu draugų ruošiant vakarienes orandžinėje virtuvės saloje, ar ramius poilsio vakarus leidžiant supuojantis kabančiame krėsle, o saulėtais savaitgaliais, pakilus ant namo stogo bendros terasos, mėgautis atsiveriančiais magiškais Kauno miesto vaizdas.
Interjero autorė – Silvija Samoškaitė-Liškauskienė, SIART interjero dizaino studija.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
Interjerasarchitektūrakonkursas Mano erdvė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.