Šie nauji namai kvepia metalu, apelsinais ir Kaunu

Prisimenant pirmą įspūdį tik pamačius patalpas – jos sudarė labai aukštos erdvės vaizdą, o baltos grubaus tinko lubos kontrastavo lygių sienų fone, iškarto tapo aišku, kad lubų faktūrą būtina išsaugoti. Vėliau ši erdvė brėžiniuose ėmė mažėti, nes prasidėjo patalpų zonavimo sprendinių ieškojimai, reikėjo išspręsti krūva techninių ir komunikacinių klausimų, o tik tada pereiti prie subtiliosios estetinės dalies.
Projektinėje stadijoje aukšta erdvė buvo padalinta į du aukštus – siekiant ergonomiškai išspręsti bendrą plotą, kuriame atsirado nedidelio aukščio vonios kambarys su paslėpta baldinėjė dalyje skalbyklos zona, prieškambaris, svetainė, virtuvė po suformuota pergole, o virš jos, antrame aukšte, miegamasis bei mini darbo vieta. Apdailos sprendiniuose siekta palikti šiek tiek istorijos su pastato senąja „dvasia“ ir apjungti modernia stilistika.
Lengvai parestauruotas lubų vaizdas, paliktas stambaus tinko dekoras bei aptrupėję sieninės kolonos.
Interjero koloritas tamsus, toks buvo pirmas įspūdis jį pamačius, ši spalvinė linija išlaikyta ir toliau.
Grindys pasirinktos tamsios, stambiaformatės terazzo plytelės, praktiškas, bet tuo pačiu ir stilingas miesto namų sprendimas. Norėjosi jaunatviškų kontrastų, tad ryškesnės spalvos įvestos valgomojo zonoje, vonios kambario keramikoje bei interjero dekoruose. Tamsios erdvės fone suprojektuoti kontrastingi baldai, o bendrą erdvę apjungė ir akcentiškai suvienijo inovatyvūs ir dizaino naujiena tapę apšvietimo sprendiniai.
Garsių italų dizaino namų šviestuvai montuojami ant virvės, ideliai tiko šiai erdvei ir kaip stiprus koloristinis akcentas ir technologinė naujiena leidžianti ant vieno troso sudėti skirtingas apšvietos grupes, žaisti aukščiais, formomis ir dekoratyviai praturtinti interjerą.
Erdvė pritaikyta jaukiam gyvenimui mieste, šurmulyje su būriu draugų ruošiant vakarienes orandžinėje virtuvės saloje, ar ramius poilsio vakarus leidžiant supuojantis kabančiame krėsle, o saulėtais savaitgaliais, pakilus ant namo stogo bendros terasos, mėgautis atsiveriančiais magiškais Kauno miesto vaizdas.
Interjero autorė – Silvija Samoškaitė-Liškauskienė, SIART interjero dizaino studija.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.