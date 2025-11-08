Paupio butikas, apie kurį kalba visi: toks Vilniuje – vienintelis

Šis interjeras sukurtas Madebygrow butikui, kuriame derinama tvarumo filosofija ir estetiniai sprendimai. Žaluma ir pramoninio stiliaus elementai sukuria jaukią, modernią erdvę Vilniaus Paupio rajone.
Pagrindiniai akcentai: natūrali žalumos instalacija, kuri suteikia erdvei gyvumo ir pabrėžia biophilišką dizaino koncepciją. Vintažinis baras –iš antrų rankų įsigyta detalė suteikia interjerui autentiškumo ir ekologiškumo.
Individualūs metalo elementai – specialiai šiam projektui sukurti perforuotos skardos šviestuvai ir baro kėdės, perteikiantys industrinį charakterį. Natūralios medžiagos – stabilizuoti augalai, džiovintos ir gyvos gėlės subtiliai įsilieja į betonines ir metalines struktūras.
Apšvietimas – kruopščiai apgalvotas, kad išryškintų butiko sukurtus produktus ir sukurtų jaukią atmosferą. Atvira erdvė ir praktiškas išplanavimas leidžia sklandžiai organizuoti darbą bei sukuria patogią aplinką klientams.
Tai erdvė, kurioje gamta susilieja su miestu, o interjero detalės atskleidžia tvarumo ir dizaino dermę.
Interjero autorė – Lina Ščerbukė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.