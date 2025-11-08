Tokio dar nematėte: vilniečių namo ašimi tapo toną sveriantis akmuo

Pagrindinis namo akcentas travertino luitas, sveriantis apie toną, tampa ne tik detale, bet ir erdvės centru, tarsi šiuolaikinis meninis altorius.
Masyvus akmens blokas įneša monumentalumo, ramybės ir natūralumo jausmą namuose.
Objekte dominuoja natūralios nepavaldžios laikui medžiagos, metalas, medis, akmuo – taip projektuojamas gilus ryšys su aplinka.
Interjero autorė – Dalia Jakeliūnaitė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.