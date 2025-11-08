BūstasInterjeras

Tokio dar nematėte: vilniečių namo ašimi tapo toną sveriantis akmuo

2025 m. lapkričio 8 d. 13:57
Lrytas.lt
Namas Vilniuje, apsuptas miškų ir gamtos – tai tarsi langas į gamtą.
Daugiau nuotraukų (9)
Pagrindinis namo akcentas travertino luitas, sveriantis apie toną, tampa ne tik detale, bet ir erdvės centru, tarsi šiuolaikinis meninis altorius.
Masyvus akmens blokas įneša monumentalumo, ramybės ir natūralumo jausmą namuose.
Objekte dominuoja natūralios nepavaldžios laikui medžiagos, metalas, medis, akmuo – taip projektuojamas gilus ryšys su aplinka.
Interjero autorė – Dalia Jakeliūnaitė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
architektūraInterjeraskonkursas Mano erdvė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.