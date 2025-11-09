Tai tokie namai, kur viskas neįmanomai tvarkinga: čia net dulkės bijo kristi

Šiuose namuose Japandi stilistika yra nuoširdaus domėjimosi japonų kultūra, arbatos ceremonijomis bei menu atspindis, suderintas su skandinaviška švara ir tvarka. Šiame name sukūrėme aplinką, kurioje kiekvienas elementas tarnauja tiek estetiniams, tiek praktiniams tikslams.
Šilti medžio atspalviai, neutralios pilkos, baltos ir žemiškai rudos spalvos – kuria ramybės atmosferą.
Subtilių tekstūrų įvairovė varijuoja nuo akmens, dekoratyvaus tinko ir medienos paviršių iki matinio stiklo pertvarų tarp patalpų bei Ingo Maurer šviestuvų, pagamintų iš suglamžytos faktūros japoniško popieriaus, kuriančių šiltą, švelniai paskirstytą šviesą.
Visa tai padeda pabėgti nuo kasdienio skubėjimo ir sukurti erdves apmąstymams ir tyliam būvimui.
Skandinaviškos įtakos atsiskleidžia švariomis linijomis, atviromis erdvėmis ir organizuotu išdėstymu. Apgalvoti saugojimo sprendimai padeda išlaikyti erdvę tvarkingą ir praktišką, leidžiant dizainui sutelkti dėmesį į paprastumą ir harmoniją.
Šie namai pavirto erdve, kur sujungdami japonų ir skandinavų principus, sukūrėme pusiausvyros, poezijos ir paprastumo grožio derinį.
Interjero autorės – Interjero projektavimo studija „CAD monkeys“ – Julija Šeškuvienė, Inga Katilienė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.