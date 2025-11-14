BūstasInterjeras

Štai šiuose namuose betonas tapo tikra prabanga: įspūdingas interjeras su charakteriu

2025 m. lapkričio 14 d. 21:24
Lrytas.lt
Projektuojant šį interjerą buvo siekiama suformuoti vientisą, architektūriškai nuoseklią erdvinę struktūrą, kurioje dominuoja monolitinio betono faktūra ir subtilūs pilkų tonų niuansai.
Tokia medžiagiškumo ir spalvinės raiškos dermė kuria santūrią, bet vizualiai stiprią atmosferą. Akcentinės spalvos – kobalto mėlyna ir garstyčių geltona – buvo parinktos strategiškai, siekiant sukurti subtilų, bet paveikų kontrastą.
Jos padeda aiškiai artikuliuoti pagrindines funkcines zonas ir suteikia interjerui išskirtinį charakterį.
Viso projekto metu nuosekliai laikytasi vieningos medžiagų, tekstūrų ir spalvų koncepcijos, taip užtikrinant erdvinės kompozicijos integralumą bei vizualinę darną.
Interjero autorės – Simona Biguzė, Vita Puronienė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
