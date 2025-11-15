Maža erdvė, didelis efektas: 34 kv. m interjeras, kuris apgauna akis

Darbo ir poilsio zonos atskirtos aliuminio stiklo pertvara su pilkai tonuotu stiklu, kuris užtikrina privatumą, bet išlaiko vizualinį ryšį.
Interjerą formuoja neutrali spalvų paletė, lieto betono grindys, natūralaus medžio akcentai ir tekstūriškas ratanas, suteikiantys balansą bei šilumą.
Virtuvės zonoje pasirinktas travertiną imituojantis lieto akmens stalviršis, o poilsio erdvę papildo organiškų formų sofa ir dekoratyvūs natūralumo elementai. Apšvietimas suplanuotas sluoksniuotai, pabrėžiant faktūras ir sukuriant įvairias nuotaikas.
Tai reprezentatyvi, ergonomiška ir jauki darbo erdvė, į kurią norisi sugrįžti kasdien.
Interjero autorės – Deimantė Uleckytė ir Rasa Puodžiūnienė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
