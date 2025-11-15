BūstasInterjeras

Maža erdvė, didelis efektas: 34 kv. m interjeras, kuris apgauna akis

2025 m. lapkričio 15 d. 10:10
Lrytas.lt
„Loft Gallery“ darbo studija sukurta taip, kad joje būtų galima dirbti jaustis tarsi namuose. Pagrindinė idėja sujungti funkcionalumą su jaukumu, kad 34, 50 kv. m erdvė ne tik įkvėptų, bet ir ramintų bei motyvuotų.
Daugiau nuotraukų (6)
Darbo ir poilsio zonos atskirtos aliuminio stiklo pertvara su pilkai tonuotu stiklu, kuris užtikrina privatumą, bet išlaiko vizualinį ryšį.
Interjerą formuoja neutrali spalvų paletė, lieto betono grindys, natūralaus medžio akcentai ir tekstūriškas ratanas, suteikiantys balansą bei šilumą.
Virtuvės zonoje pasirinktas travertiną imituojantis lieto akmens stalviršis, o poilsio erdvę papildo organiškų formų sofa ir dekoratyvūs natūralumo elementai. Apšvietimas suplanuotas sluoksniuotai, pabrėžiant faktūras ir sukuriant įvairias nuotaikas.
Tai reprezentatyvi, ergonomiška ir jauki darbo erdvė, į kurią norisi sugrįžti kasdien.
Interjero autorės – Deimantė Uleckytė ir Rasa Puodžiūnienė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
Svajojate apie naujus namus, o gal dirbate su būstų įrengimu? Kviečiame dalyvauti nemokamoje Lrytas konferencijoje „Mano erdvė“. Joje išgirsite ekspertų įžvalgas apie naujausias interjero dizaino tendencijas, patikimus sprendimus, efektyvų biudžeto planavimą ir sklandų projektavimo procesą. Registracija į konferenciją šiame puslapyje.
Interjerasarchitektūrakonkursas Mano erdvė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.