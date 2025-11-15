Niujorke vyksiančiame „Sotheby’s“ aukcione visą lapkritį bus eksponuojamas šiek tiek daugiau nei 100 kilogramų sveriantis tualeto dubuo „Amerika“, kurį italų menininkas sukūrė iš 18 karatų aukso.
Kūrinys buvo sukurtas 2016 m. ir iš pradžių eksponuotas Niujorko Guggenheimo muziejuje, kur lankytojai jį galėjo naudoti kaip paprastą tualetą. M. Cattelanas tuomet aiškino, kad tai –veidrodis šiuolaikinės visuomenės turtui ir nelygybei: auksinis klozetas kaip tobulas vartotojiškumo simbolis, jungiantis turtingus ir vargšus per pačią žemiškiausią patirtį.
Vėliau kūrinys buvo perkeltas į Blenheimo rūmus Jungtinėje Karalystėje, tačiau netrukus po atidarymo – pavogtas. Vagys išnešė jį vidury nakties, sukeldami potvynį rūmuose, mat klozetas buvo prijungtas prie vandentiekio. Nors pasiūlytas šešiaženklis atlygis už informaciją, kūrinys iki šiol nerastas.
Dabar, po kelerių metų tylos, M. Cattelanas grįžta su tuo pačiu kūriniu – tik kitu egzemplioriumi. Jo vertė siekia mažiausiai 10 milijonų JAV dolerių (per 8,6 mln. eurų). Jis yra vienas iš dviejų italų menininko sukurtų tokių darbų.
Meno aukcionas „Sotheby’s“ dabar parduodamą kūrinį pavadino ne tik įspūdingu, bet ir svarbiu modernaus meno istorijai, tęsiančiu Marcelio Duchamp’o, kuris 1917 metais parodoje eksponavo pisuarą, pavadinęs jį skulptūra, tradiciją.
2024 metais M.Cattelanas išgarsėjo visame pasaulyje, kai jo darbas „Komikas“ („Comedian“) – lipniąja juosta prie sienos priklijuotas bananas – Niujorke buvo parduotas už 6,2 milijono JAV dolerių (5,9 mln. eurų). Jį už keliskart didesnę, nei tikėtasi, sumą įsigijo Kinijoje gimęs kriptovaliutų verslininkas Justinas Sunas.
