Lietuviai kraustosi į 350 kv. m vilą Kipre: viduje – tokia prabanga, kad pati Afroditė pavydėtų

Šioje saloje įsikūrusi 350 kv. m vila yra pastatyta kalno papėdėje, su vaizdu į beribę Viduržemio jūrą. Vilos stilius – modernus, vyraujanti spalvų paletė – ramūs pustoniai, suteikiantys erdvei harmonijos ir jaukumo.
Pirmame aukšte esanti bendra erdvė jungia svetainę, virtuvę ir valgomąjį, iš kurio galima išeiti tiesiai į terasą, puikiai tinkančią poilsiui lauke ar popietiniam pasiplaukiojimui baseine.
Antrajame aukšte – šeimos narių miegamieji kambariai.
Interjeras – šviesus, jaukus ir lengvas, su aiškiomis linijomis ir natūralia šviesa, kuri sklinda pro didelius langus.
Baldai ir detalės – kruopščiai parinkti, derantys prie gyventojų poreikių ir suteikiantys ilgaamžiškumo įspūdį. Valgomojo stalas su kėdėmis patogiai įsitaisęs tarp virtuvės ir svetainės, o erdvi sofa pastatyta priešais jaukų židinį, kviečiantį mėgautis akimirkomis su artimaisiais.
Dideli langai ir natūralios medžiagos išryškina modernumo ir atsipalaidavimo sintezę – tai ramybės oazė su Viduržemio jūros peizažu fone. Šis stilius puikiai įkūnija prabangų, bet subtilų gyvenimą Kipre.
Interjero autorė – Aušrinė Šeibelienė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
Svajojate apie naujus namus, o gal dirbate su būstų įrengimu? Kviečiame dalyvauti nemokamoje Lrytas konferencijoje „Mano erdvė“. Joje išgirsite ekspertų įžvalgas apie naujausias interjero dizaino tendencijas, patikimus sprendimus, efektyvų biudžeto planavimą ir sklandų projektavimo procesą. Registracija į konferenciją šiame puslapyje.