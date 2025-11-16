Šis namas pajūryje atrodo it iš dizaino žurnalo: viduje – subtili prabanga ir stiklo takas tarp kiemų

Mažosios architektūros elementai, fasado medžiagiškumas ir tūrių kompozicija pabrėžia vertikalią pastato liniją, kuri kartojama ir viduje. Pirmojo aukšto centrinė ašis tampa pagrindine judėjimo kryptimi, vizualiai sujungianti paradinį ir vidinį kiemus. Skaidrus holas tirpdo ribą tarp vidaus ir lauko, leisdamas architektūrai natūraliai tekėti.
Interjere dominuoja aplinkos įkvėpta spalvų paletė – prie pajūrio pušų kamienų, jų blizgių spyglių ir kopų smėlio derinami tonai sukuria ramybės, natūralumo ir santūrios elegancijos atmosferą.
Interjero autoriai – „Very Good Architecture Company“.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
