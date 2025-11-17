BūstasInterjeras

Butas Vilniaus senamiestyje priverčia užsimiršti: kai kas ten yra neįtikėtino

Šis butas įsikūręs istoriniame pastate, kurio sienos mena ne vieną šimtmetį, todėl kuriant interjerą buvo siekiama išsaugoti ir pratęsti jo autentišką dvasią.
Kūrėja jautriai įvertino pastato praeitį ir architektūrinį kontekstą, tuo pat metu atliepdami naujųjų šeimininkų poreikius bei gyvenimo ritmą.
Erdvių planavimas keistas iš esmės – atveriant bendras zonas bendravimui, šviesai ir judėjimui, o privačiose erdvėse, priešingai, kuriant intymumą ir tylą.
Pagrindiniu principu tapo natūralus šviesos srautas, erdvės vientisumas ir pagarba senamiesčio architektūrai.
Interjero autorės – Milena Šalčiūtė ir Laurita Kantautaitė, „Milé Studio“.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
