Butas Vilniaus senamiestyje priverčia užsimiršti: kai kas ten yra neįtikėtino

Kūrėja jautriai įvertino pastato praeitį ir architektūrinį kontekstą, tuo pat metu atliepdami naujųjų šeimininkų poreikius bei gyvenimo ritmą.
Erdvių planavimas keistas iš esmės – atveriant bendras zonas bendravimui, šviesai ir judėjimui, o privačiose erdvėse, priešingai, kuriant intymumą ir tylą.
Pagrindiniu principu tapo natūralus šviesos srautas, erdvės vientisumas ir pagarba senamiesčio architektūrai.
Interjero autorės – Milena Šalčiūtė ir Laurita Kantautaitė, „Milé Studio“.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
