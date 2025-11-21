Šie namai sukurti gyventi, o ne demonstruoti: subtilūs ir elegantiški

Atmosferą dar labiau sustiprina subtilūs klasikiniai elementai – dekoratyviniai gipsiniai apvadai ir frezuoti paviršiai, kurie erdvei suteikia rafinuotumo.
Juodi akcentai – šviestuvai, rankenos ir kitos detalės – kontrastuodami su šviesiomis spalvomis įneša modernumo bei aiškumo.
Vonios kambarys – tarsi organiška oazė.
Čia švarios linijos, natūralūs tonai ir kruopščiai parinktos medžiagos sukuria ramybės erdvę, kurioje galima atitrūkti nuo kasdienybės. Tai namai, kurie ne tik džiugina akį, bet ir įkvepia gyventi.
Ryškūs „Signaliniai“ paveikslai tampa meno aakcentais kurie ne tik papildo interjerą, bet ir suteikia jam išskirtinę emocinę vertę. Tai erdvė, kurioje kiekviena detalė kuria ypatingą nuotaiką ir įkvepiantį gyvenimo ritmą.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025", kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
