Nedidelis butukas, kuris turi širdį: čia viskas labai paprasta ir labai tikra

2025 m. lapkričio 23 d. 17:47
Lrytas.lt
Šilta, jautru, gyva. Kuriamas nedidelio interjero projektas, kuriame dominuoja minkštos, natūralios medžiagos, žemiškos spalvos ir subtilus apšvietimas.
Kuriamas saugumo jausmas.
Tuo tarpu individualūs daiktai, tokie kaip meno kūriniai, rankų darbo baldai ir detalės, pagyvina erdvę ir suteikia jai žaismingumo.
Interjero autorės – „Milé Studio“: Milena Šalčiūtė, Laurita Kantautaitė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
