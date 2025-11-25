Suskaičiuokite, kiek IKEA prekių turite savo virtuvėje – kiekviena jų gali padėti laimėti naują svajonių virtuvę

Suskaičiuokite: gal jūsų virtuvėje jų daug daugiau? Tuomet ir galimybės džiaugtis pagrindiniu prizu – svajonių virtuve už 10 tūkst. eurų – žymiai didesnės.
Rudens pradžioje IKEA atlikta apklausa rodo, kad pusė šalies gyventojų namuose gamina kasdien, o 8 iš 10 Lietuvos gyventojų virtuvėje kasdien praleidžia iki 3 valandų. Tai reikšminga dienos laiko dalis, todėl nenuostabu, kad šiai namų erdvei daugelis turime didelių lūkesčių – norime, kad ji būtų ne tik kokybiška, patogi, funkcionali, bet ir įkvepianti, stilinga, jauki.
Svajonių virtuvės žaidime – dalyviai iš visos Lietuvos. Laiko dar yra!
Įsibėgėjęs svajonių virtuvės žaidimas tarp gyventojų visoje Lietuvoje sulaukė itin didelio populiarumo. Tačiau žaidimas dar tęsiasi ir visi norintieji gali suspėti dalyvauti – jis vyks iki gruodžio 7 dienos.
Dalyvauti paprasta – tereikia nufotografuoti virtuvėje turimus IKEA gaminius ir juos registruoti žaidimo interneto svetainėje svajoniuvirtuve.IKEA.lt. Kiekvienas daiktas tampa žaidimo bilietu: kuo daugiau jų užregistruojama, tuo daugiau bilietų galima sukaupti, taip padidinant tikimybę laimėti.
„Šiais metais ypatingą dėmesį skiriame virtuvės gaminių kategorijai – IKEA prekių ženklas čia yra vienas iš rinkos lyderių, todėl nuolat siekiame stebinti ir įkvėpti savo komunikacija bei patogiais sprendimais. Svajonių virtuvės žaidime kviečiame pirkėjus pasidalyti virtuvės prekių atradimais. O jų savo namuose turi daugelis žmonių – nuo Vilniaus iki Kelmės, nuo Klaipėdos iki Raseinių.
Vidutiniškai vienas žaidimo dalyvis registruoja 7–10 prekių, tačiau turime ir ypač entuziastingų žaidėjų. Štai vienas ukmergiškis užregistravo 230 mūsų prekių ženklo daiktų, esančių jo virtuvėje – skaičius tikrai įspūdingas“, – sako Indrė Švelnytė, IKEA Rinkodaros vadovė Baltijos šalims.
Pasak jos, žaidimui registruojamos daiktų nuotraukos akivaizdžiai parodo, kad gyventojai mėgsta ruošti maistą namuose ir naudojasi įvairiais IKEA virtuvės gaminiais: keptuvėmis, puodais ar kitais gaminimo indais ir įrankiais. Matyti, kad daugelis nebeįsivaizduoja savo kasdienybės be sprendimų, padedančių palaikyti tvarką virtuvėje: apie 20 proc. jau užregistruotų daiktų yra maisto indeliai ir įvairūs stalčių bei spintelių priedai (stalčių skirtukai, lėkščių ar puodų dangčių stovai).
Taip pat pastebima, kad žmonėms vis svarbesnis tampa estetiškas stalo serviravimas ir maisto pateikimas – nuo lėkščių ir puodelių iki stalo įrankių, staltiesių ar servetėlių.
Virtuvę įrengs pagal asmeninius norus
Virtuvės gali būti labai skirtingos, kaip ir žmonės, kurie apie jas svajoja. Kaip sako I. Švelnytė, visai nesvarbu, ar įsivaizduojate modernią, elegantišką erdvę su naujausiomis technologijomis, ar jaukią, tradicinio stiliaus virtuvę – IKEA pasirūpins, kad burtų keliu išrinkto nugalėtojo svajonių virtuvės vizija pranoktų lūkesčius.
„Pasirūpinsime viskuo – nuo suplanavimo iki įrengimo, nuo baldų, buitinės technikos iki mažiausių smulkmenų. Ir būtinai įsiklausysime į asmeninius norus, kad naujoji virtuvė taptų tikra namų širdimi, nes daugelio iš mūsų gyvenimas verda virtuvėje“, – sako ji. Svajonių virtuvės žaidime galima dalyvauti iki gruodžio 7 dienos. Be didžiojo prizo, kiekvieną savaitę taip pat renkami 100 eurų vertės IKEA dovanų kortelių laimėtojai. Visas žaidimo taisykles galima rasti žaidimo svetainėje arba IKEA.lt.