Būsto renovacija tampa vis išmanesnė: populiarėja komfortą suteikiantys protingų namų sprendimai

Ekspertų teigimu, vis dar gajus mitas, kad protingi namų sprendimai tinka tik naujos statybos būstui. Pažangias technologijas galima lengvai pritaikyti ir renovacijos metu – taip sukuriant patogias, šiuolaikiškas ir estetiškai išpildytas gyvenamąsias erdves.
Renovacija – vis išmanesnė
Šiuolaikinė renovacija nebėra vien tik fasadų ar inžinerinių sistemų atnaujinimas – vis svarbesnė tampa išmaniųjų technologijų integracija, leidžianti atliepti šiuolaikinio žmogaus poreikius.
„Dabartiniai gyventojai siekia suderinti funkcionalumą su estetiškumu. Renovacija yra puiki proga ne tik atnaujinti namų erdves, bet ir padaryti jas išmanesnes, patogesnes kasdieniam naudojimui. Šiandien technologiškai pažangūs sprendimai yra lengvai pritaikomi bet kokiame būste, nepriklausomai nei nuo jo kvadratūros, nei nuo statybos metų“, – sako Artūras Kriukovas, jungiklių ir protingų namų sistemų centro „JUNG Vilnius“ Techninio skyriaus vadovas.
Pasak jo, ypač paklausiu sprendimu būsto renovacijoje paskutiniu metu tampa išmanių funkcijų sistema JUNG HOME. Su ja galima kurti scenarijus, valdyti apšvietimą, temperatūrą ir išmaniuosius prietaisus, o įdiegti šią sistemą – ypač paprasta.
„Ji idealiai tinka renovuotam būstui, nes įdiegimas nereikalauja kapitalinio remonto. Tereikia pakeisti senus mechaninius jungiklius išmaniaisiais JUNG HOME jungikliais. Tai patogus sprendimas, leidžiantis žengti į išmanių technologijų pasaulį be sudėtingų įrengimo darbų“, – sako A. Kriukovas.
Jis priduria, kad populiarėja ir „JUNG KNX“ sistema, leidžianti automatizuoti klimato, apšvietimo ir baldų valdymą, stebėti energijos suvartojimą ir siūlanti daugybę kitų funkcijų. Tačiau, planuojant naują būstą, „JUNG KNX“ sistemos įdiegimą svarbu numatyti dar projektavimo etape.
Didesniam komfortui – integruoti sprendimai
Ekspertas pastebi, kad šiandien vis daugiau vartotojų nori vienoje vietoje valdyti ne tik namų apšvietimą ar šildymą, bet ir buitinę techniką, saugumą, energijos suvartojimą bei kitus išmaniuosius įrenginius.
Tam pasitarnauja nauja integracija: išmanios „JUNG“ valdymo sistemos – JUNG HOME ir JUNG KNX – dabar suderinamos su technologijų bendrovės „Samsung“ įrenginių valdymo ekosistema „SmartThings“. Tai leidžia vartotojams per vieną platformą valdyti visus išmanius namų sprendimus.
„Ši skirtingų sistemų sinergija suteikia mūsų klientams dar daugiau galimybių ir patogumo kasdienybėje. Spalį vykusiame „Samsung Summit“ renginyje pristatydami mūsų produktų sąveiką sulaukėme didelio susidomėjimo. Akivaizdu, kad tokio sprendimo vartotojai laukė jau seniai: lengvai integruojamo, patikimo ir kasdienybę palengvinančio išmanumo“, – sako „JUNG Vilnius“ atstovas.
Integracija su „Samsung SmartThings“ programėle suteikia vartotojams galimybę kurti dar išmanesnius ir labiau individualius kasdienybės scenarijus. Išmanų scenarijų galima sukurti tiesiog „SmartThings“ programėlėje, apjungiant JUNG HOME jungiklius bei prie jų prijungtus šviestuvus, roletus ar valdomas rozetes. Kitaip tariant, „Samsung“ suteikia išmanią valdymo galimybę savo programėle ir išmaniais prietaisais, o būsto šviesų, žaliuzių ir kitų įrenginių kontrolę užtikrina JUNG HOME jungikliai.
Ir patogu, ir estetiška
A. Kriukovas atkreipia dėmesį, kad šiandien išmanios technologijos svarbios ne tik dėl funkcionalumo – jos tampa ir reikšminga dizaino dalimi.
„Mūsų tikslas – kurti išmanius sprendimus, kurie būtų prieinami visiems: tiek naujos statybos projektuose, tiek renovuojamuose būstuose. Svarbu, kad technologijos būtų suderinamos su interjero estetika“, – sako „JUNG Vilnius“ atstovas.
Išmanūs sprendimai pasižymi minimalistiniu dizainu, todėl yra lengvai pritaikomi bet kokiame interjere. Protingos funkcijos ne tik padeda padidinti namų komfortą, bet ir taupyti energiją – tai, pasak A. Kriukovo, yra ypač svarbu kiekvienam šiuolaikiniam renovuojamo būsto savininkui.
„Išmanūs sprendimai ir jų integracijos atveria naujas galimybes – tai šiandien ypač aktualu renovuotam būstui. Tokie sprendimai ne tik didina komfortą, bet ir leidžia kurti funkcionalesnę, šiuolaikiškesnę gyvenamąją erdvę. Pažangios technologijos tampa vis svarbesne renovacijos dalimi – nuo tradicinio remonto judame link išmanių, individualiems poreikiams pritaikytų namų erdvių“, – sako protingų namų ekspertas.
