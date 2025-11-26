Kaip visada, namų širdis – virtuvė: šiame naujame bute jai buvo skirta ypač daug meilės

Kiekvienas sprendimas buvo vadovaujamas siekio pagerinti funkcionalumą, nepažeidžiant ramaus ir atviro namų charakterio.
Kaip visada, namų širdis – virtuvė – tapo ašimi, aplink kurią vystėsi visas dizainas.
Ji veikė kaip erdvinis ir emocinis centras, iš kurio kilo geometrija, proporcijos ir medžiagiškumas, natūraliai jungiantys gretimas erdves į vientisą dialogą.
Šioje sąveikoje įsitvirtino harmonija ir rezonansas, leidžiantys erdvėms sklandžiai pereiti viena į kitą, išlaikant tylią pusiausvyrą ir simbiozę.
Interjero autorius – Gintas Reisgys.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.