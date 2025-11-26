BūstasInterjeras

Kaip visada, namų širdis – virtuvė: šiame naujame bute jai buvo skirta ypač daug meilės

2025 m. lapkričio 26 d. 11:02
Lrytas.lt
Užduotis buvo paprasta, tačiau kruopščiai apgalvota: maksimaliai padidinti laikymo talpą, kartu užtikrinant, kad esama erdvė išliktų kuo lankstesnė ir prisitaikanti.
Kiekvienas sprendimas buvo vadovaujamas siekio pagerinti funkcionalumą, nepažeidžiant ramaus ir atviro namų charakterio.
Kaip visada, namų širdis – virtuvė – tapo ašimi, aplink kurią vystėsi visas dizainas.
Ji veikė kaip erdvinis ir emocinis centras, iš kurio kilo geometrija, proporcijos ir medžiagiškumas, natūraliai jungiantys gretimas erdves į vientisą dialogą.
Šioje sąveikoje įsitvirtino harmonija ir rezonansas, leidžiantys erdvėms sklandžiai pereiti viena į kitą, išlaikant tylią pusiausvyrą ir simbiozę.
Interjero autorius – Gintas Reisgys.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
