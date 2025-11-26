Vyksta konferencija „Mano erdvė“! Kaip sukurti savo svajonių namus

BūstasInterjeras

Vilniuje kultūrinėje erdvėje „Dūmų fabrikas“ trečiadienį vyksta pirmą kartą naujienų portalo Lrytas rengiama konferencija „Mano erdvė“, kuri subūrė tiek Lietuvos, tiek užsienio interjero, architektūros ir dizaino profesionalus.
Praktinė konferencija „Mano erdvė“ skirta visiems, kurie kuria, planuoja ar svajoja apie savo namus. Tai – erdvė, kurioje ekspertai dalijasi įžvalgomis apie naujausias interjero dizaino tendencijas, funkcionalius sprendimus, efektyvų biudžeto planavimą ir sklandų projektavimo procesą.
Konferencijos dalyviai sužinos atsakymus, nuo ko pradėti įrengimo darbus, kaip susikalbėti su dizaineriu, kodėl sąmata dažnai „išsipučia“ ir kaip to išvengti. Taip pat konferencija padės ne tik gauti vertingų patarimų, bet ir pažvelgti į būsto kūrimą kaip į kūrybinį procesą, kuriame susilieja estetika, funkcionalumas ir asmenybė.
Ši konferencija rengiama kaip ilgamečio Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga (LAS) organizuojamo interjero architektūros konkurso „Mano erdvė“ dalis.
