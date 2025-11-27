BūstasInterjeras

Name Kalnėnuose išpildyti visi šeimininkų lūkesčiai: tamsūs ir neįtikėtinai elegantiški

2025 m. lapkričio 27 d. 15:17
Lrytas.lt
Jaukūs šeimos namai, išsidėstę per du aukštus. Projekte pasirinktas tamsesnis, gilus ir kontrastingas koloritas, kurį papildo terakotos atspalvių akcentai.
Daug medžio elementų suteikia šilumos, jaukumo ir subtilios prabangos pojūtį.
Erdvės formuojamos taip, kad išliktų vizualiai vientisos – aiškios linijos, nuosaiki tekstūrų paletė ir apgalvoti akcentai kuria ramų, bet charakteringą interjero ritmą.
Baldų, apšvietimo ir medžiagų deriniai išlaiko balansą tarp funkcionalumo ir estetikos, todėl namai atrodo harmoningai ir komfortiškai, neprarandant savo išskirtinumo.
Interjero autorė – Evelina Delekaitė.
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
Interjerasarchitektūrakonkursas Mano erdvė

