JUNG UNIQUE x „Ippolito Fleitz Group“ partnerystė: jungikliai, kurie turi ne tik funkcinę reikšmę

Tai jungikliai, kurie labiausiai tinka drąsiems interjero dizaino projektams – išraiškingiems, bet tuo pačiu ir labai asmeniškiems, tokiose mažose detalėse kaip jungikliai užkoduojant prisiminimus ir emocijas.
Dizainus įkvėpė kultinės dainos
Nuo „The Beatles“ „Here Comes the Sun“ iki „Bee Gees“ „Night Fever“ ir „Don‘t Stop Me Now“: naująją jungiklių kolekciją įkvėpė visų laikų populiariausios dainos. Kūrėjai teigia, kad šis ryšys – neatsitiktinis. Tiek muzika, tiek šviesa turi ypatingą galią daryti įtaką mūsų nuotaikai ir formuoti aplinkos suvokimą. Tad šioje kolekcijoje žaismingai balansuoja šviesa, muzika ir emocijos.
Kiekviena minėta daina savo žodžiuose turi dalelę kažko, kas pažadina kūrėjų asmeninius prisiminimus ir tokį funkcinį veiksmą kaip šviesos įjungimas paverčia maža prisiminimų akimirka – kartais energinga, kartais nostalgiška, bet visuomet – labai asmeniška. Būtent tai ir atsispindi jungiklių dizaine.
Visi šios kolekcijos jungikliai yra daugiau nei funkciniai objektai. Tai vizualiai įprasmintas gyvenimo momentas. JUNG UNIQUE x „Ippolito Fleitz Group“ kolekcija suteikia interjerui autentiškumo: tai savita, išraiškingu charakteriu pasižyminti erdvė, kurioje subtiliai užkoduoti tų namų gyventojų jausmai.
Odė individualumui
JUNG UNIQUE linija daugiausia dėmesio skiria išraiškai. Naudodamiesi specialia internetine platforma, interjero dizaineriai, architektai ir menininkai gali sukurti individualaus dizaino jungiklius.
Nuo skirtingų tekstūrų, plačios spalvų paletės iki grafinių paveikslėlių, simbolių ir net užrašų – šiandien skaitmeninės galimybės neribotos. Šiuolaikiniai gyventojai išskirtinį ir autentišką savo namų charakterį gali susikurti net ir tokios smulkios detalės kaip jungiklis pagalba.
Kiekvienas jungiklis tokiuose namuose – tarsi mažas meno kūrinys, atspindintis tų namų asmenybę ir net gyvenimo būdą. JUNG UNIQUE suteikia unikalią galimybę kurti ne tik funkcionalų, bet ir emociškai artimą interjerą.