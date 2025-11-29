99 kv. m kretingiškių name viską nulėmė viena detalė: ji pakeitė ir erdvę, ir kasdienybę

Pastato architektūrinė idėja paremta paprastumo, proporcijų ir natūralios šviesos principais. Vieno aukšto tūris organiškai įsilieja į aplinkos mastelį, o planinė struktūra leidžia patogiai išdėstyti pagrindines gyvenamąsias erdves.
Svetainės ir virtuvės zona orientuota pietvakarių kryptimi – šis sprendimas užtikrina gausų natūralų apšvietimą ir atveria vaizdus į aplinkinę gamtą bei erdvią, apie 60 kvadratinių metrų terasą. Ji tampa natūraliu gyvenamosios erdvės tęsiniu – vieta poilsiui, bendravimui ir tyliai sąveikai su kraštovaizdžiu.
Interjero sprendimai plėtojami kaip architektūrinės idėjos tęsinys – vientisa, harmoningai subalansuota erdvė be ryškių kontrastų, kurioje svarbiausias vaidmuo tenka šviesai, faktūroms ir natūraliems paviršiams.
Erdvėje vyrauja šiltas, jaukus tonas, kuriamas naudojant ąžuolo parketlentes, kurių gintarinis atspalvis natūraliai pereina į virtuvės fasadus, o iš jų – į „išmaniąją“ pertvarą, skiriančią svetainės ir miegamojo zonas.
Ši pertvara suprojektuota kaip multifunkcinis interjero elementas, integruojantis tv ir garso aparatūros sistemą bei „nematomų durų“ sprendimą, leidžiantį išlaikyti paviršių vientisumą ir minimalistinį ritmą. Interjero struktūra paremta šviesos judėjimu ir faktūrų sąveika.
Ąžuolo paviršiai subtiliai kontrastuoja su metalo detalėmis – svetainės augalų kompozicija, įrėminta grakščiu juodo metalo kontūru, vizualiai susisieja su lubų apšvietimo linijų geometrija, taip sukuriant ritmingą, išgrynintą erdvės struktūrą.
Šį vizualinį balansą dar labiau sustiprina menininkės Ritos Danielės tapybos darbas „Rytas“, subtiliai įsiliejantis į interjero kompoziciją. Jo minimalistinė linijų plastika ir santūrus koloritas natūraliai rezonuoja su metalo elementų grakštumu bei šviestuvų kryptinėmis linijomis, suteikdami erdvei intelektualaus ramumo ir vizualinės pusiausvyros. Interjere vyrauja šviesi, neutrali spalvinė gama, leidžianti išryškėti medžiagų struktūrai, o šviesos žaismas suteikia erdvėms dinamikos.
Interjero autorius – Sigitas Danielius.
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.