BūstasInterjeras

99 kv. m kretingiškių name viską nulėmė viena detalė: ji pakeitė ir erdvę, ir kasdienybę

2025 m. lapkričio 29 d. 10:04
Lrytas.lt
99 kv. m ploto namas Kretingos miesto apylinkėse yra sukurtas trijų asmenų šeimai, siekiant suformuoti harmoningą gyvenamąją aplinką, kurioje dera šiuolaikinės architektūros racionalumas, jaukumas ir glaudus ryšys su gamta.
Daugiau nuotraukų (8)
Pastato architektūrinė idėja paremta paprastumo, proporcijų ir natūralios šviesos principais. Vieno aukšto tūris organiškai įsilieja į aplinkos mastelį, o planinė struktūra leidžia patogiai išdėstyti pagrindines gyvenamąsias erdves.
Svetainės ir virtuvės zona orientuota pietvakarių kryptimi – šis sprendimas užtikrina gausų natūralų apšvietimą ir atveria vaizdus į aplinkinę gamtą bei erdvią, apie 60 kvadratinių metrų terasą. Ji tampa natūraliu gyvenamosios erdvės tęsiniu – vieta poilsiui, bendravimui ir tyliai sąveikai su kraštovaizdžiu.
Interjero sprendimai plėtojami kaip architektūrinės idėjos tęsinys – vientisa, harmoningai subalansuota erdvė be ryškių kontrastų, kurioje svarbiausias vaidmuo tenka šviesai, faktūroms ir natūraliems paviršiams.
Erdvėje vyrauja šiltas, jaukus tonas, kuriamas naudojant ąžuolo parketlentes, kurių gintarinis atspalvis natūraliai pereina į virtuvės fasadus, o iš jų – į „išmaniąją“ pertvarą, skiriančią svetainės ir miegamojo zonas.
Ši pertvara suprojektuota kaip multifunkcinis interjero elementas, integruojantis tv ir garso aparatūros sistemą bei „nematomų durų“ sprendimą, leidžiantį išlaikyti paviršių vientisumą ir minimalistinį ritmą. Interjero struktūra paremta šviesos judėjimu ir faktūrų sąveika.
Ąžuolo paviršiai subtiliai kontrastuoja su metalo detalėmis – svetainės augalų kompozicija, įrėminta grakščiu juodo metalo kontūru, vizualiai susisieja su lubų apšvietimo linijų geometrija, taip sukuriant ritmingą, išgrynintą erdvės struktūrą.
Šį vizualinį balansą dar labiau sustiprina menininkės Ritos Danielės tapybos darbas „Rytas“, subtiliai įsiliejantis į interjero kompoziciją. Jo minimalistinė linijų plastika ir santūrus koloritas natūraliai rezonuoja su metalo elementų grakštumu bei šviestuvų kryptinėmis linijomis, suteikdami erdvei intelektualaus ramumo ir vizualinės pusiausvyros. Interjere vyrauja šviesi, neutrali spalvinė gama, leidžianti išryškėti medžiagų struktūrai, o šviesos žaismas suteikia erdvėms dinamikos.
Interjero autorius – Sigitas Danielius.
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
Interjerasarchitektūrakonkursas Mano erdvė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.