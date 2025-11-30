Interjeras, nuo kurio sunku atitraukti akis: Paryžius – lietuvių namuose

Spalva čia – pagrindinis herojus: drąsūs žalios ir mėlynos tonai įkvepia interjerams gyvybės, o skulptūriški šviestuvai ir išraiškingi lipdiniai suteikia erdvei charakterio.
Autentiški meno kūriniai ir vintažo baldai įneša istorijos ir sielos, o natūralus akmuo bei medis sukuria amžiną elegancijos pusiausvyrą.
Tai namai, kuriuose geometrija ir spalva, praeitis ir dabartis, dekoratyvumas ir kasdienis gyvenimas darniai susilieja į gyvybingą, laiko išbandymus atlaikančią Art Deco interpretaciją.
Interjero autorius – ARCHROOM studio.
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.