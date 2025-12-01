Atnaujinkite nuomojamą būstą pasitelkę dažus

Jei gyvenate nuomojamame bute, anaiptol nereiškia, kad negalite jame jaustis kaip namuose. Tiesa, nuomininkai dažnai jaučiasi suvaržyti, nes baiminasi, kad buto savininkas gali nepritarti idėjai perdažyti visas sienas.
Vis dėlto pasitelkę kūrybiškumą galite atnaujinti savo būsto interjerą kardinaliai jo nekeisdami ir pernelyg neišlaidaudami – tereikia išsirinkti tinkamą sienų spalvą arba išryškinti smulkius elementus.
Vienas didžiausių nuomininkų laukiančių iššūkių – būtinybė išlaikyti neutralią spalvų paletę, nes nuomotojai dažniausiai renkasi klasikines ir neryškias spalvas.
Laimė, yra daugybė būdų, kaip suteikti interjerui daugiau spalvų nesiimant drastiškų pokyčių. Subtilios „pasidaryk pats“ idėjos padės Jums susikurti savitą interjero stilių, o kai išsikraustysite, viskas vėl atrodys taip, kaip buvo iki tol. Jei nesate tikri, ar būsto šeimininkas pritars tam tikriems pokyčiams, pasitarkite su juo ir įsitikinkite, kad jis neprieštarauja. Pateikiame keletą patarimų, kaip pasiekti puikų abi puses tenkinantį rezultatą.
Keiskite baldų išvaizdą juos nudažydami
Baldų dažymas – puikus būdas suteikti interjerui savitumo. Nudažius kavos staliuką, kėdes ar knygų lentyną ryškiomis spalvomis kambario atmosfera visiškai pasikeis. Išsirinkite norimą baldą ir nudažykite jį Jūsų asmenybę atspindinčia spalva. Subtili, neutrali spalva sukurs rafinuotumo pojūtį, o jei norite, kad baldas taptų pagrindiniu kambario akcentu, rinkitės ryškią spalvą. Pavyzdžiui, galite nudažyti pietų stalą madinga ryškia violetine spalva „Minuet“ (X344).
Mažesnių interjero elementų, pavyzdžiui, augalų vazonų ar paveikslų rėmų, dažymas – smagus ir neįpareigojantis būdas pagyvinti būsto erdvę naujomis spalvomis. Šios smulkios detalės susies skirtingas kambario erdvės dalis jos neužgoždamos. Be to, šis būdas leidžia išbandyti kelias spalvas – išsirinkti geriausiai atitinkančią Jūsų stilių ir tinkamiausią konkrečiam interjerui.
Atnaujinkite virtuvę perdažydami spinteles
Virtuvė – dar viena buto vieta, kurioje galite eksperimentuoti su spalvomis. Gavę šeimininko sutikimą ir perdažę virtuvės spinteles suteiksite jai naują žavią išvaizdą. Derančių spalvų furnitūra padės sukurti darnią visumą, be to, virtuvės interjeras įgaus savitumo. Jei domitės menu, papildykite virtuvės interjerą paveikslais ar kitais meno kūriniais – jie gali tapti pagrindiniais akcentais arba tiesiog suteikti virtuvei papildomų spalvų ir padėti sukurti malonią bei įkvepiančią atmosferą.
Subtilus spalvos pliūpsnis – akcentinė siena
Jei perdažyti viso kambario neįmanoma, puiki alternatyva gali būti akcentinė siena. Išsirinkite vieną sieną svetainėje arba miegamajame ir nudažykite ją išraiškingesne, bet subtilia spalva. Spalva „Serpentine“ (V447) nėra ryški, tačiau labiau atkreipia dėmesį nei visiškai balta spalva. Ši harmoniją spinduliuojanti pilkšvai žalsva spalva tiks bet kuriam kambariui.
Svetainėje galite eksperimentuoti drąsiau. Jei norite žaismingo ir futuristinio interjero, išmėginkite rausvus bei raudonus atspalvius, pavyzdžiui, spalvą „Flamingo“ (K319). Akcentinė siena – puikus būdas žaisti spalvomis išlaikant nuosaikumą.
Akcentinės sienos sukurtą efektą galima sustiprinti pasirinkus spalvingus aksesuarus. Pagalvėlės, kilimai ir užuolaidos žaviai papildys akcentinę sieną ryškiais štrichais. Šiuos daiktus lengva pakeisti arba pritaikyti pagal kiekvieno skonį, todėl jie puikiai tinka nuomininkams, kurie nori suteikti interjerui savitumo nesiimdami kardinalių pokyčių.
Papildomas patarimas! Ar žinote, kad galima nudažyti keramines plyteles?
Jei norite dar vieno subtilaus, bet efektingo pokyčio, nudažykite virtuvės plyteles. Tai lengvas būdas atnaujinti interjerą nedarant didelio remonto. Jis leidžia sukurti savitą akcentą išlaikant neutralią visumą. Pavyzdžiui, klasikinė mėlyna spalva „Indigo“ (L429) idealiai tinka šiai išskirtinei namų erdvei.
