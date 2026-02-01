Lietuvių darbas Balyje vertas jūsų aplodismentų: tik pamatę suprasite, kodėl

Erdvė buvo apraizgyta augalais, taip sukuriant lengvai mistišką, paslaptingą nuotaiką.
Komanda ieškojo nestandartinių sprendimų.
Vienas įspūdingiausių – keturių metrų ilgio ir 1,2 metro pločio vientiso kamieno stalviršis su natūraliais medžio ištrupėjimais ir „gyvenimo“ žymėmis. Baro apdailai panaudoti akmens pjovimo lakštai, sudarantys grafišką, reljefinį paviršių.
Virtuvės apdailoje pritaikytos senos, perplautos ir ištiesintos alyvos bačkos, o daugelis kitų paviršių dengti rūdžių tekstūromis.
Praustuvams pasirinkti senoviniai dubenys, o interjere gausu elementų, kurie pritaikyti visiškai kitai savo pirminiai paskirčiai.
Per langus atsiveria nuostabus vaizdas į vandenyną ir palmes, o vakarais čia dažnai galima stebėti užburiantį saulėlydį su priešais stūksančia Gomeros sala.
Interjero autoriai – Migle Baltakytė ir Rimgaudas Kunstmonas.
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga.