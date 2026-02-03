BūstasInterjeras

Šiaurėje atsiranda keista naujovė – tamsos kambariai: lietuviai architektai kraipo galvas

2026 m. vasario 3 d. 09:06
Lrytas Premium nariams
Pastaruoju metu Skandinavijoje atsiranda netikėta, iš pirmo žvilgsnio keistoka namų naujovė – ramybės kambariai.
Edita Stankevičiūtė-Righetto
