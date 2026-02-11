Erdvė Vilniaus senamiestyje atrodo niekuo neišsiskirianti – iki akimirkos, kai įeini

Interjero vedančiąją ašį formuoja nerūdijančio plieno baldai – aštrūs, tikslūs, šiek tiek šalti savo charakteriu. Jų griežtumą sušvelnina šukuoto medžio akcentai, o molio tinko sienos suteikia jaukumo ir natūralaus, rankų darbo šilumos pojūtį.
Visos naudojamos tekstūros sąmoningai paryškintos, kad išryškėtų jų skirtumai ir santykiai. Medinių lubų tinkliukas atsikartoja grindyse, tik didesniu masteliu, sukuriant subtilų erdvės tolygumą.
Bendrosios zonos išlaikytos šviesios, santūrios, paremtos siauru, nuosaikiu koloritu. Šiai ramiai nuotaikai kontrastuoja tamsi tualeto zona – į ją įėjus patenki tarsi į kitą, labiau mistišką, uždaresnę erdvę.
Preciziškai privestos detalės interjerą pakelia į aukštesnį lygį – čia akivaizdus kruopštus meistrystės darbas, pagarba medžiagai ir jos tikrumui.
Minimalistinė, neperkrauta aplinka palieka vietos susikaupimui, darbui ir apmąstymams, tarsi kviesdama sulėtėti ir trumpam atitrūkti nuo miesto ritmo.
Interjero autorės – Simona Vilutė, Anastasija Čaplinskaja-Michejeva.
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga.