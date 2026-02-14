Šis vilniečių interjeras įrodo: prabangai nereikia nei blizgesio, nei pertekliaus

Šios detalės tarsi sušvelnina modernias formas, suteikia interjerui gyvumo.
Juodi akcentai – šviestuvuose, furnitūroje, balduose – suteikia grafiško aiškumo. Jie subtiliai kontrastuoja su šviesiomis sienomis ir natūraliu medžio tonu, įvesdami ritmą bei vizualinę discipliną.
Toks kontrastas padeda išlaikyti balansą tarp jaukumo ir modernumo.
TV zonoje akmens uolienų faktūros siena tampa išraiškingu fonu – ji sujungia gamtos įkvėptas medžiagas su šiuolaikinio dizaino estetika. Ši tekstūra ne tik vizualiai praturtina erdvę, bet ir sukuria ramų, tvirtą pagrindą visai kompozicijai.
Tai interjeras, kuriame skandinaviškas funkcionalumas susilieja su japoniška estetika. Čia paprastume slypi ramybė, o santūrumas tampa rafinuotumo forma. Erdvei būdingas balansas – tarp šviesos ir šešėlio, tarp medžio šilumos ir akmens tvirtumo, tarp minimalizmo ir jaukumo.
Interjero autorė – „Išmanus interjeras“ architektė Ainė Janušienė.
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.