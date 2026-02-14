BūstasInterjeras

Vilniaus širdyje – 8000 kv. m prabanga: naujasis viešbutis tiesiog užburia

2026 m. vasario 14 d. 16:39
Lrytas.lt
AC Hotel Vilnius – tai Marriott grupės viešbutis, įsikūręs šv. Jokūbo kvartale Vilniuje. Viešbučio plotas – apie 8000 kv.m, savyje talpinantis 180 vietų baskų virtuvės restoraną, 400 lankytojų galintį priimti konferencijų centrą bei 271 kambarį su panoraminiais vaizdais į Šv. Pilypo ir Šv. Jokūbo bažnyčią bei Vilniaus dangoraižius.
Kadangi AC by Marriott viešbučiai turi savo tvirtą prekinį įvaizdį, nuo kurio negalima pabėgti, kurdami interjerą tokioje jautrioje vietoje siekėme apjungti istoriją ir modernią AC Hotel eleganciją.
Įkvėpimo semdamiesi iš šalia esančios Šv. Pilypo ir Šv. Jokūbo bažnyčios, interjere naudojome natūralias medžiagas, pavyzdžiui, granitą, kuris subtiliai iš pastato eksterjero „pereina“ į interjerą. Šilti, neutralūs tonai, papildyti vilnietiškais dvasios turinčiais molio, žalsvos, rusvos akcentais, kuria harmoningą ir turtingą atmosferą.
Išskirtinai lietuvių menininkų darbai, puošiantys vestibiulį, restoraną ir kambarius, leidžia keliautojui pajausti lietuvišką kultūrą bei skatina kūrybinį poilsį.
Restoraną, atspindintį baskų kultūrą ir AC Hotel estetinį pojūtį, siekta kurti subtiliomis užuominomis į ispanišką atmosferą. Restorano interjeras ryškesnis, energingesnis, tačiau išlaikyta harmonija su viešbučio interjero linija.
Interjeras išsiskiria kruopščiai apgalvota spalvų palete, bendru elegancijos ir grakštumo jausmu bei šiuolaikinių, tačiau ilgaamžio dizaino baldų ir šviestuvų pasirinkimu.
Spalvų paletė sukuria harmoningą foną, o elegancija ir grakštumas išreiškiami per išplėtotas linijas, tvarkingas erdves ir saikingą rafinuotumą. Visa interjero koncepcija pabrėžia ne tik AC Hotel viešbučių įvaizdį, bet ir vietos išskirtinumą vilniečių atmintyje.
Interjero autoriai – NORDINARY (Viktorija Puodžiūtė-Jurkšaitė, Simas Balnionis, Rugilė Palevičiūtė, Paulius Armonas).
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
