Buvusio dalgių fabriko transformacija – pasikeitė neatpažįstamai, pradėjo naują gyvenimą

Sukuriant ir įrengiant naują funkciją – automobilių mylėtojų klubą „Lumber Room“ su autoservisu bei automobilių pasaugos paslauga. Siekiama išsaugoti ir pristatyti senas autentiškas erdves ir detales, pagarbiai jas papildant naujais elementais.
Sena ir nauja dialogas. Racionalumas ir tikrumas.
Uždaros teritorijos atvėrimas. Sukuriamos naujos lauko viešosios erdvės – dengta lauko aikštė.
Konstruktorius: Vytautas Cvirka
Interjero autoriai – Arūnas Liola, Kiril Smotkin, Rolandas Liola, Edgaras Neniškis, Karolina Masalskaitė („Arches“).
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.