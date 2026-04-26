Iš dviejų butų – vieni įspūdingi vilniečių namai: minusai čia tapo pliusais

2026 m. balandžio 26 d. 16:27
Lrytas.lt
Pagrindinis šio privataus buto interjero projektavimo tikslas buvo sujungti du atskirus vienetus į vieningą gyvenamąją visumą – atvirą, žiedinę erdvės tėkmę, leidžiančią gyventojams laisvai judėti visame bute, kartu suteikiant galimybę atsitraukti į labiau privačias, atskirtas zonas.
Naujai sukurta antresolė nulėmė poreikį įrengti du skirtingus laiptus, kurie susilieja viename taške – svečių poilsio erdvėje ir darbo zonoje antrajame aukšte.
Siekiant subalansuoti vizualiai sudėtingą nuožulnių lubų geometriją, buvo keliama užduotis sukurti švarią, aiškią foninę erdvę, tinkamą meno ir dizaino eksponavimui. Interjere dominuoja šviesi, gaivi spalvų paletė, papildyta senamiesčio architektūrai būdingais švelniais rausvais atspalviais, matomais pro langus.
Tęsiant šį vizualinį dialogą, ryškiai raudonas akcentas atsiranda jungiamajame koridoriuje – kitaip neišsiskiriančioje erdvėje, kuri čia tampa ryškiu akcentu.
Šie ryškūs elementai vėl pasirodo pasirinktame išskirtiniame vidurio amžiaus modernizmo stiliaus baldų ir šviestuvų dizaine – kiekvienas jų pasižymi savita, išraiškinga forma.
Meno kūriniai integruoti drąsiai, suteikiant interjerui gilumo ir charakterio. Per kontrasto principą erdvė tampa vientisa, harmoninga ir gyvybinga visuma, kurioje nepriekaištingas funkcionalumas dera su nesenstančia estetika.
Interjero autorė – Miglė Milda.
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga.
