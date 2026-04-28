Savivaldybės stiprina priedangų saugumą: langų stiklai dengiami apsaugančiomis nuo sužalojimo šukėmis sprogimo banga plėvelėmis

Iki šiol vis dar galioja 2023 m. reglamentas, numatantis priedangų įrengimą naujai statomuose daugiabučiuose ir visuomeniniuose objektuose, tačiau senos statybos pastatams privalomi standartai nėra apibrėžti. Todėl savivaldybės, siekdamos padidinti gyventojų saugumą, pačios ieško priemonių, kurias būtų galima pritaikyti nedarant didelių konstrukcinių pakeitimų.
Pasak Klaipėdos rajono vicemero Vytauto Butkaus, prioritetas skiriamas sprendimams, leidžiantiems greitai ir efektyviai padidinti patalpų atsparumą neigiamiems išoriniams veiksniams. „Klaipėdos rajono savivaldybė skiria didelį dėmesį civilinei saugai ir saugumui apskritai, ji stengiasi naudoti ne tik įprastas priemones saugumui užtikrinti, bet ir įgyvendina inovatyvius sprendimus, leidžiančius be didelių konstrukcinių pakeitimų padidinti tiek pastatų, tiek ugdymo įstaigų saugumą.
Vienas tokių sprendimų – specialios „Madico SafetyShield“ plėvelės ant langų.
Esame, ko gero, bet pirmoji Lietuvoje savivaldybė, kuri pritaikė šią priemonę dviejose ugdymo įstaigose. Tai galėjome padaryti, nes dalyvaujame Vidaus reikalų ministerijos vykdomoje Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programoje, kuri skyrė finansavimą šiai priemonei. Žinoma, tikimės, kad jų efektyvumo išbandyti neprireiks niekada, tačiau gyvename tikrai ramiau, kai žinome, kad padarėme viską, kad mūsų priedangos būtų saugesnės“, – sako Klaipėdos rajono vicemeras Vytautas Butkus.
Klaipėdos rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus patarėjas, parengties pareigūnas Robertas Jonelaitis pabrėžia, kad sprendimas langus padengti apsauginėmis „Madico SafetyShield“ plėvelėmis priimtas dėl praktinių priežasčių. „Parinktos plėvelės leidžia sulaikyti po sprogimo bangas sklindančias stiklo skeveldras, o kartu – nesumažina šviesos pralaidumo. Taip pat jas patogu klijuoti ten, kur techniškai nėra galimybių įrengti apsauginių langų skydų ar žaliuzių, nes tai reikalautų ardyti pastato fasadą, pavyzdžiui, kultūros paveldo objektuose ar neseniai modernizuotuose pastatuose“, – teigia Robertas Jonelaitis.
Labai dažnai potencialiomis priedangomis tampa esami pastatai: mokyklos, ligoninės, daugiabučių rūsiai, požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, administraciniai ir viešieji pastatai. Nors pastatų struktūros tvirtos, bet daugelyje yra langų ar stiklo paviršių, o būtent stiklas yra viena pažeidžiamiausių vietų sprogimo metu.
Situacija Ukrainoje parodė, kad daugiausia sužalojimų lemia dideliu greičiu pasklindančios stiklo skeveldros.
Siekiant sumažinti šią riziką, ekspertai rekomenduoja slėptuvių ir priedangų langus apsaugoti sertifikuotomis „Madico SafetyShield“ plėvelėmis, kurios pirmą kartą Lietuvoje buvo pristatytos konferencijoje „Saugumo kodas 2025“. Tai yra vienintelė pasaulyje sertifikuota, stipriausia, skaidriausia langų apsaugos plėvelių ir tvirtinimų sistema nuo sprogimų, ji suteikia patikimą ir ilgalaikę apsaugą nuo stiklo dūžio pavojų.
Ji naudojama daugelyje šalių – nuo JAV iki Sirijos ir Izraelio. Dabar šia sistema apsaugomos ir Lietuvoje esančios priedangos bei priedangos: galimybe jau pasinaudojo Ukmergės ir Šiaulių savivaldybės.
Lietuvoje šiai apsauginių plėvelių sistemai atstovauja ir ją įrengia daugiau nei 34 metų patirtį turinti įmonė UAB „AŠA“. Jos direktorė Živilė Vaitkūnienė paaiškina, kad sprogimo ar smūgio metu „SafetyShield“ plėvelė išlaiko dūžtančio stiklo vientisumą ir maksimaliai sumažina skeveldrų skrydį patalpos viduje ir taip apsaugomi žmonės nuo sužalojimų, įranga nuo sugadinimo bei evakuacijos keliai. Kartu naudojamos specialios rėmo tvirtinimo sistemos mechaniniu būdu „pririša“ plėvele sustiprintą stiklą prie rėmo, padeda išlaikyti stiklą angokraščiuose net ir po smūgio bangos, taip sumažinant tikimybę, kad visa stiklo konstrukcija iškris į vidų.
Taip pat ekspertė pabrėžia, kad įmonė priklauso „Madico SafetyShield Premier Partner Program“ – elitiniam, ribotam partnerių tinklui, kuriam suteikiama teisė diegti aukščiausio lygio apsaugos sprendimus pagal tarptautinius bandymų protokolus.
„Apsauginių plėvelių nuo sprogimo bangos tvirtinimo prie rėmo įrengimas skirtingomis technologijomis – Frame Gard, GullWing bei Wet Glaze yra specifinis darbas, reikalaujantis kvalifikacijos, nes kiekvienam langui parenkamas individualus sprendimas. Be to, dažnai plėvelės montavimas baigiamas įgyvendinant patentuotą „LifeLine“ sistemą, paremtą lynų gaudyklių tvirtinimo (inkaravimo) sprendimu, kuris mechaniniu būdu sustabdo stiklą su plėvele rėmuose.“
Pasak ekspertės, UAB „AŠA“ direktorės Ž. Vaitkūnienės, jų įrengiamos „SafetyShield“ sistemos užtikrina nuolatinę ir pasyvią apsaugą – jų nereikia įjungti, reguliuoti ar uždaryti, o natūralios šviesos jos nesumažina.
„Iš išorės beveik nepastebimos, jos leidžia išsaugoti pastatų architektūrą ir fasadų estetiką. Tai ypač aktualu slėptuvėms, kurios dažnai naudojamos ir kasdienėms veikloms: mokyklų klasėms, ligoninių kabinetams, biurams ar teatrams.“