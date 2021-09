„Dėl pandemijos butų nuomos verslas realiai buvo sustojęs gal kokiai 10 dienų pernai kovą. Nutrūko padienės nuomos srautai iš užsienio. Bet netrukus Klaipėdoje nuoma persiorientavo į vietinę rinką.

Joje butai buvo nuomojami žmonėms, atvykusiems iš kitų miestų ar sugrįžusiems iš kitų šalių, kurie norėjo per pandemiją būti Lietuvoje. Tad nuomos neigiamai nepaveikė“, – „Vakarų ekspresui“ sakė UAB „Aidila“ direktorius Algimantas Bružas.

Jo teigimu, viena populiariausių investicinių krypčių dabar yra nekilnojamojo turto įsigijimas nuomai. Pats nekilnojamojo turto pirkimas ir per pandemiją, ir pastaruoju metu daugiausia yra orientuotas į nuomą.

Tai yra žmonės perka butus tam, kad nuomotų, kad turėtų papildomų pajamų. Tiesioginė grąža, be amortizacijos, per metus šiuo atveju būna apie 4–5 proc. Augimas nekilnojamojo turto rinkoje tebėra apie keliolika procentų per metus. Pasak pokalbininko, pastaruoju metu vis dėlto drąsiai investuojama į nekilnojamąjį turtą.

Nuomojasi, kol statosi namus

Į UAB „Avitera“ nuomos paslaugos kreipiasi žmonės, neturintys kur gyventi tuo metu, kai statosi namus. Neretai skambina įmonių atstovai, kai į įmonę atvažiuoja padirbėti specialistai metams ar dvejiems. Besikreipiančių pavienių asmenų labai mažai.

Paklausta, ką šiandien gali pasiūlyti nuomotis, „Aviteros“ direktorė Vlada Simonaitienė atsakė, kad jau beveik viskas yra išnuomota.

Užtat parduodamų namų, butų pasirinkimas dar gana didelis.

Pasak „Avitera“ direktorės, butų nuomos srityje dirbančios jau 16 metų, šiuo metu išryškėjusi tendencija – nuomai labai trūksta vieno kambario butų. Anot jos, tie butai išnuomojami labai greitai, per kelias dienas.

Todėl jų nuomos kainos šiemet labai pakilo. Anksčiau vieno suremontuoto kambario nuoma mėnesiui kainuodavo apie 150-180 eurų, o dabar už sutvarkytą butą jau prašoma 200-250 eurų, už paprastą – 160–180 eurų. O dar reikia turėti omenyje, kad reikės mokėti komunalinius mokesčius.

Dviejų kambarių butai irgi turi paklausą. „Tie žmonės, kurie negauna paskolos butams pirkti, tauposi pinigus įnašui 15–20 proc., kurių prašo bankas, ir nuomojasi butus. Todėl tokia didelė vieno ar dviejų kambarių butų paklausa, bet pasiūla labai maža“, – sako V. Simonaitienė.

Vieno kambario – iki 50 tūkst. eurų

Pasak „Aviteros“ vadovės, butų nuomos procesas paprastai pagyvėdavo rugpjūtį, rugsėjį, kai suvažiuodavo studentai. Tačiau pernai buvo karantinas, daugelis klaipėdiečių ir studentų dirbo nuotoliniu būdu, tad būtų nuomos rinkoje aktyvumas buvo kiek mažesnis.

„Šiuo metu juntamas šioks toks aktyvumas. Nors kai kurie studentai neskuba nuomotis butų, nes mano, kad gali tekti mokytis nuotoliniu būdu kaip ir pernai, tačiau vieno kambario nuomos paklausa vis tiek yra.

Be to, vieno kambario butai noriai perkami. Jų kainos šiuo metu yra labai išaugusios. Būna, kad už vieną sutvarkytą, t. y. kuriame padarytas vadinamasis euroremontas, kambario butą prašoma ir 43, ir 45 ar net 50 tūkst. eurų. Be „euroremonto“ kaina būna 38–39 tūkst. eurų. Tai labai didelė kaina už vieno kambario butą“, – sakė pašnekovė.

Nuomoja butus vasarojimui

A. Bružo teigimu, vasarą buvo gana aktyvus nuomai laikas. Uostamiestyje buvo ieškoma trumpalaikės nekilnojamojo turto nuomos keliems mėnesiams pavasaroti. „Klaipėdoje nuomojamasi butus ir tai yra alternatyva Palangai, nes ji su visomis savo kainomis jau peršoko ir savo galimybes, ir savo lygį. Suprantama, kad žmonės į tai reaguoja.

Kita vertus, mes turime nemažai užklausų žmonių, kurie nori vasaroti būtent Klaipėdoje, nes jiems patinka Smiltynės pliažas, jie nemėgsta grūsties Palangos pliaže, jau nekalbant apie Melnragės murziną pliažą“, – sakė „Aidilos“ vadovas.

Pasak A. Bružo, kadangi nuomos paklausa buvo didelė, tai sąlygojo kainų korekciją. Ir šiemet korekcija buvo kiek didesnė nei ankstesniais laikais. A. Bružo teigimu, Klaipėdos miesto centrinėje dalyje vieno kambario buto nuoma siekė nuo 350 iki 400 eurų.

Pietinėje miesto dalyje, anot jo, nuomos kainos gali kokiu šimtu eurų būti mažesnės. Dviejų kambarių butas – nuo 200 iki 400 eurų, priklausomai nuo įrengimo lygio ir vietos.

„Aidilos“ vadovas sakė, kad visi bendrovės administruojami išvykusių dirbti į užsienį žmonių butai šiuo metu jau yra išnuomoti. Pasiūlyti nuomotis galėtų gal tik vieną kitą butą, o visi kiti jau išgraibstyti esant tokiai didžiulei paklausai.

„Gavę užklausą, kad kažkas ieško buto, mes jo irgi ieškome per savo senus klientus, pas kuriuos nuomininkai keičiasi ir pan. Tikrai neturime sąrašo, iš kurio būtų galima lengva ranka rinktis“,- sakė pokalbininkas.

Namų nuoma nepaklausi

A. Bružas sako, kad labiausiai Klaipėdoje yra paklausūs kompaktiški butai, kurių išlaikymas pigesnis, vadinasi, ir nuoma.

Ne paslaptis, kad turint didelį butą galima išnuomoti vos ne už tą pačią kainą kaip už vieno kambario butą. Bet, žinoma, prisidedant komunaliniams mokesčiams galutinė nuomos kaina padidėja. „Aidilos“ direktorius tvirtina, kad apskritai didelių butų paklausa yra maža, o ypač senų, nerenovuotų, esančių pietinėje miesto dalyje. Namų paklausa taip pat nėra didelė.

Namo nuomos kainos, priklausomai nuo to, kur jis yra, yra nuo 700 iki 1 500 eurų. Kartais namas išnuomojamas keliems nuomininkams. Ir namų nuomos pasiūla yra labai nedidelė. Ekonomiškai nėra naudinga pastatyti namą, išpuoselėti aplinką ir nuomoti už kokį 1 000 eurų būstą, kainavusį maždaug 200 tūkst. eurų.

Grąžos proporcija yra per daug maža. V. Simonaitienė antrina, kad namų nuomos paklausa nėra didelė. Anot jos, būna atvejų, kai šeimos su vaikais nori nuomotis ir didesnius butus, pvz., trijų kambarių, ir net namus, bet šeimininkai ne itin nori nuomoti namus.

Klaipėda susilygino su Kaunu

A. Bružas sako, kad ir nekilnojamojo turto rinkoje yra Vilnius ir kita Lietuva. Sostinėje ir vartojimas didesnis, ir kainos aukštesnės. Butų nuomos kainos ten gali būti apie pusantro karto didesnės nei Klaipėdoje.

Anot jo, pastaraisiais metais labai stipriai į priekį šoktelėjo Kaunas. A. Bružo teigimu, Klaipėda dešimtmečiais pagal kainas buvo antras miestas Lietuvoje po Vilniaus, o dabar ji jau susilygino su Kaunu, o kai kur jis netgi pirmauja.

Pavyzdžiui, žemės sklypų pardavimo prie šio miesto srityje. Ten kainos gerokai aukštesnės nei prie Klaipėdos, ko gero, todėl, kad mažiau pasiūlos nei Klaipėdos krašte. Nuomos srityje situacija panaši.

„Aviteros“ direktorė antrina, kad butų nuomos ir pardavimo kainos Klaipėdoje yra gerokai mažesnės nei Vilniuje. Jos manymu, pagal butų nuomos brangumą antroje vietoje Kaunas, o Klaipėda – trečioje.

Pasak V. Simonaitienės, vertinant viso pajūrio butų nuomos ir pardavimo kainas, jas labai pakelia Palanga. Kadangi visa Lietuva nori į ją atvažiuoti, nes daugelis gyventojų neišvyko į užsienį, todėl kainos joje buvo labai šoktelėjusios, galbūt išskyrus prastesnius butelius, kuriuos nuomoja patys žmonės. Tiesa, vasarą Palangoje visada didelės butų nuomos kainos, kurios sumažėja tik šiek rudenį ir žiemą.

A. Bružo manymu, nuoma pajūryje nuo kitų miestų ne itin skiriasi: vis tiek paklausiausi butai yra centrinėje miesto dalyje ir mažos kvadratūros bei naujesnės statybos ar renovuoti butai. Anot jo, Klaipėdoje gal kiek didesnė padienės nuomos, t. y. trumpalaikės nuomos, paklausa, beje, kaip ir Vilniuje. Žmonės atvyksta pabūti prie jūros kelioms dienoms, savaitėms.

Ieško per feisbuką

Jauna mergina Miglė, kuri mokosi ir dirba Klaipėdoje, pasakojo, kad dviejų kambarių buto nuomotis ieškojo per feisbuką – „Būstų nuoma Klaipėdoje“, kuriame yra net trys grupės. „Eini per skelbimus ir ieškai. Pasiskambini, sutari, kada apžiūrėsi, jeigu tinka, pasirašai sutartį ir gauni raktus“, – aiškino ji.

Pasak jos, tenka nemažai butų apžiūrėti, nes būna tokių, kuriuose sąlygos labai prastos, o kaina didelė. Kitas dalykas, paskambinusi išgirsti, kad tas butas jau išnuomotas. Jos manymu, butui išsinuomoti reikia kokių trijų savaičių.

Geresnės kokybės butai labai greitai išnuomojami. Jaunam žmogui normali kaina už dviejų kambarių butą atrodo 300–350 eurų per mėnesį, pridėjus komunalinius mokesčius susidarytų apie 400 eurų. Jeigu būtų prašoma 400 eurų, tai turėtų būti labai geros būklės butas.

Miglė pasakojo, jog kartais tenka nutraukti nuomos sutartį ir ieškotis kito buto. Jai buvo kilę problemų dėl nuomotojos. Ji turėjo buto raktus ir ateidavo į butą apie tai nepranešus, kada sugalvodavo, tada.

Moteris netgi atsivedė žmones apžiūrėti buto nieko nepasakiusi nuomininkams. „Kai mes jos paklausėme, kodėl čia lankosi žmonės ir fotografuoja, nuomotoja atsakė: „Aš parduodu butą, gal norite pirkti.“

Tada išsinuomojo butą Smiltelės gatvėje, bet nepatiko, nes butas buvo toli nuo centro, netenkino rajonas, kuriame buvo namas.

Tiesiog išprašė nuomoti

„Vakarų ekspreso“ kalbinta ponia Alina sakė, kad Klaipėdoje išnuomoti butą gana lengva. Tiesa, ji butą išnuomojo pažįstamiems žmonėms, tad labai džiaugiasi. Beje, dar net neplanavo nuomoti, manė, kad iš pradžių reikia suremontuoti.

„Tiesiog išprašė nuomoti butą. Jis dviejų kambarių ir yra šiaurinėje miesto dalyje, labai geroje vietoje, Kretingos gatvėje. Nuoma kainuoja 250 eurų plius komunaliniai“, – pasakojo ponia Alina.

Paklausta, ar nuomotų savo butą ir nepažįstamiems žmonėms, ar nebijo, kad paskui jam suremontuoti reikės labai daug lėšų, ar norėdama nuomoti butą kreiptųsi į agentūras, ji atsakė: „Į agentūras aš tikrai nesikreipčiau. Man atrodo, kad kur kas paprasčiau duoti skelbimą, ir atsiras nuomininkų.

Džiaugiuosi, žinoma, kad nuomoju pažįstamiems žmonėms, jais pasitikiu. Anksčiau prieš daug metų yra tekę tą patį butą nuomoti studentams. Iš pradžių viskas atrodė gerai.

Bet paskui paskambino kaimynai ir pranešė, kad turi kviesti policiją kas antrą dieną, nes labai triukšmauja. Materialios žalos nebuvo pridarę, bet buvau nusivylusi nuomininkais.“